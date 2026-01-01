Zensical 是一个现代化的文档平台，由 Material for MkDocs 团队创建。它从 Markdown 源文件生成精美、可搜索的文档网站，并提供内置的实时预览服务器——因此您对文档的更改会立即在浏览器中显示。它支持其原生的 zensical.toml 格式和现有的 mkdocs.yml 配置文件，使得从 MkDocs 迁移变得简单直接。

在您自己的 VPS 上自托管 Zensical 意味着您的文档位于您控制的基础设施上，无需按页付费，没有读者跟踪，也不依赖第三方文档托管服务。首次运行时会自动创建一个入门项目，以便您可以立即开始编写。