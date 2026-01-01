一键部署安装 Databag
自托管的联邦式即时通讯工具，支持端到端加密、音频/视频通话和基于主题的讨论串。
为 Databag 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Databag 的主要功能
联邦消息传递
不同Databag节点上的账户可以直接通信，从而创建一个去中心化网络，任何单个服务器都无法控制所有对话。
端到端加密
密封主题使用客户端加密，因此消息内容即使对于托管该节点的服务器管理员也是私密的。
音频和视频通话
内置通话功能，让已使用Databag进行消息传递的社区无需单独的视频会议工具。
基于主题的帖子
将对话按主题而非联系人进行组织，从而使讨论保持专注，并可在整个社区中进行搜索。
无限账户
每个节点都支持所需数量的账户，无需额外费用，这使得为整个家庭或组织托管消息服务变得经济实惠。
为什么要在 Hostinger 上运行 Databag
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。