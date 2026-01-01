Databag最高立减 70%

一键部署安装 Databag

自托管的联邦式即时通讯工具，支持端到端加密、音频/视频通话和基于主题的讨论串。

立即启动您的应用程序
免费每周自动备份
AI自托管 VPS
¥47.99 /月
选择套餐
30天退款保证
一键部署安装 Databag

为 Databag 选一个 VPS 套餐

立减66%
KVM 1
¥142.99
¥47.99 /月
选择套餐
只需 ¥1,151.76 即可获得 24 个月（原价 ¥3,431.76）。续订价格为 ¥87.99/月。
1 个 vCPU 内核
4 GB RAM
50 GB NVMe 硬盘空间
4 TB 流量
最热门
立减63%
KVM 2
¥178.99
¥65.99 /月
选择套餐
只需 ¥1,583.76 即可获得 24 个月（原价 ¥4,295.76）。续订价格为 ¥109.99/月。
2 个vCPU 内核
8 GB RAM
100 GB NVMe 硬盘空间
8 TB 流量
立减70%
KVM 4
¥314.99
¥94.99 /月
选择套餐
只需 ¥2,279.76 即可获得 24 个月（原价 ¥7,559.76）。续订价格为 ¥211.99/月。
4 个vCPU 内核
16 GB RAM
200 GB NVMe 硬盘空间
16 TB 流量
立减65%
KVM 8
¥540.99
¥189.99 /月
选择套餐
只需 ¥4,559.76 即可获得 24 个月（原价 ¥12,983.76）。续订价格为 ¥365.99/月。
8 个vCPU 内核
32 GB RAM
400 GB NVMe 硬盘空间
32 TB 流量
立减66%
KVM 1
¥142.99
¥47.99 /月
选择套餐
只需 ¥1,151.76 即可获得 24 个月（原价 ¥3,431.76）。续订价格为 ¥87.99/月。
1 个 vCPU 内核
4 GB RAM
50 GB NVMe 硬盘空间
4 TB 流量
最热门
立减63%
KVM 2
¥178.99
¥65.99 /月
选择套餐
只需 ¥1,583.76 即可获得 24 个月（原价 ¥4,295.76）。续订价格为 ¥109.99/月。
2 个vCPU 内核
8 GB RAM
100 GB NVMe 硬盘空间
8 TB 流量
立减70%
KVM 4
¥314.99
¥94.99 /月
选择套餐
只需 ¥2,279.76 即可获得 24 个月（原价 ¥7,559.76）。续订价格为 ¥211.99/月。
4 个vCPU 内核
16 GB RAM
200 GB NVMe 硬盘空间
16 TB 流量
立减65%
KVM 8
¥540.99
¥189.99 /月
选择套餐
只需 ¥4,559.76 即可获得 24 个月（原价 ¥12,983.76）。续订价格为 ¥365.99/月。
8 个vCPU 内核
32 GB RAM
400 GB NVMe 硬盘空间
32 TB 流量

每个套餐都包含您所需的一切以及更多

Docker 管理器
快速访问容器日志
一键更新
AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
1 Gbps 网络速度
公共 API
全球数据中心
免费域名一年
Docker 管理器
快速访问容器日志
一键更新
AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
1 Gbps 网络速度
公共 API
全球数据中心
免费域名一年

所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Databag 构建什么

Databag是一个自托管的联邦消息平台，它为个人和小型社区带来去中心化通信，无需依赖公司服务器或区块链基础设施。采用公私钥加密技术进行身份验证，账户不受任何特定托管域的约束——不同Databag节点上的用户可以自由地相互发送消息，类似于电子邮件联邦的工作方式。

该平台支持端到端加密的密封主题、音频和视频通话、移动推送通知以及基于主题的消息组织。在您的VPS上自托管意味着所有对话、通话记录和联系人数据完全保留在您的基础设施内，每个节点拥有无限账户且无按用户收费——这使其成为家庭、朋友群和小型组织的理想选择，这些组织希望获得现代消息服务，同时避免公司中介。

开始使用
你可以用 {name} 构建什么

Databag 的主要功能

联邦消息传递

不同Databag节点上的账户可以直接通信，从而创建一个去中心化网络，任何单个服务器都无法控制所有对话。

端到端加密

密封主题使用客户端加密，因此消息内容即使对于托管该节点的服务器管理员也是私密的。

音频和视频通话

内置通话功能，让已使用Databag进行消息传递的社区无需单独的视频会议工具。

基于主题的帖子

将对话按主题而非联系人进行组织，从而使讨论保持专注，并可在整个社区中进行搜索。

无限账户

每个节点都支持所需数量的账户，无需额外费用，这使得为整个家庭或组织托管消息服务变得经济实惠。

为什么要在 Hostinger 上运行 Databag

一键启动

预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

一键启动

值得信赖的安全保障

利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

值得信赖的安全保障

内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

内置 Docker 管理器

一键启动

预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

一键启动

值得信赖的安全保障

利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

值得信赖的安全保障

内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

内置 Docker 管理器

推荐的服务器位置：

正在检查...

立足本土，全球发展

选择一个距离受众较近的服务器位置，以提升加载速度。我们在北美、欧洲、亚洲和南美洲均设有数据中心。
开始使用
立足本土，全球发展

值得信赖的 Docker VPS 主机

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

Noel
Noel

终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

Omkar
Omkar

我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
Sylvain

非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

Herriman
Herriman

Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
Martin K

这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

30天退款保证

我们提供 30 天退款保证，让您安心试用。详情请参阅我们的退款政策

开始使用

探索更多可部署的应用

Apache Answer

Apache Answer

开源问答平台，用于团队知识共享和社区建设

部署
Artalk

Artalk

轻量级自托管评论系统，采用 Go 后端和可嵌入的 JS 小部件

部署
Baikal

Baikal

用于日历和联系人的自托管 CalDAV 和 CardDAV 服务器

部署
查看所有应用程序

我们关心您的隐私

本网站使用 Cookie，这些 Cookie 是网站正常运行、获取您与网站互动的数据以及用于营销目的所必需的。接受即表示您同意在您的设备上存储 Cookie，用于广告定位、个性化和分析，如我们的Cookie 政策中所述。