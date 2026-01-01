Databag是一个自托管的联邦消息平台，它为个人和小型社区带来去中心化通信，无需依赖公司服务器或区块链基础设施。采用公私钥加密技术进行身份验证，账户不受任何特定托管域的约束——不同Databag节点上的用户可以自由地相互发送消息，类似于电子邮件联邦的工作方式。

该平台支持端到端加密的密封主题、音频和视频通话、移动推送通知以及基于主题的消息组织。在您的VPS上自托管意味着所有对话、通话记录和联系人数据完全保留在您的基础设施内，每个节点拥有无限账户且无按用户收费——这使其成为家庭、朋友群和小型组织的理想选择，这些组织希望获得现代消息服务，同时避免公司中介。