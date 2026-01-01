Ubooquity 是一个免费的、跨平台的家庭服务器，用于电子书、漫画、杂志和PDF文件。它会扫描您的图书馆文件夹，生成可浏览的缩略图和元数据，并通过一个简洁的网页阅读器提供所有内容，该阅读器支持 EPUB、CBZ、CBR、PDF 等格式 — 此外还提供 OPDS 源，供那些偏好自己界面的移动阅读应用使用。

在 VPS 上自托管 Ubooquity 可以让您的阅读库保持私密并始终可用，它支持多用户、基于角色的访问控制，并内置了一个基于浏览器的漫画阅读器，该阅读器经过优化，可在台式机、平板电脑和手机上实现全屏翻页。