一键安装部署 Jump。
一个自托管的起始页和实时状态页，让您从一个时尚的仪表盘即时访问所有您喜爱的网站。
为 Jump 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Jump 构建什么
Jump 是一个轻量级的自托管起始页和实时状态监控器，旨在将所有重要链接集中组织在一个地方。它使用 PHP 构建，并以单个 Docker 容器形式提供服务，加载速度快，保持安全，运行无需数据库或外部依赖。站点可以通过 JSON 文件手动定义，从运行中的 Docker 容器自动发现，或两者结合。
Jump 支持自定义背景图片和 Unsplash 集成、多语言显示、基于标签的站点分类、支持可配置搜索引擎的键盘驱动搜索，以及可选的 Open Weather Map 集成以显示当地时间和天气。其简洁、响应式设计适应桌面和移动设备，让您可以通过任何设备，一键访问任何已收藏的服务。
Jump 的主要功能
实时状态监控
Jump 会检查您仪表板上每个站点的可用性，并显示实时状态指示器，以便您立即知道服务是否中断。
Docker 自动发现
自动列出正在运行的Docker容器作为仪表板条目，使用容器标签，使您的起始页与您的基础设施保持同步，无需手动更新。
基于标签的组织
通过标签对网站进行分组，并在主题页面之间轻松切换，让您最常用的链接在主屏幕上保持可见，同时，较长的列表也能保持整齐分类。
键盘驱动搜索
打开多引擎搜索栏，使用 Ctrl+Shift+/ 搜索 Google、DuckDuckGo、Bing 或任何自定义引擎，无需触碰鼠标。
自定义背景和天气
使用您自己的背景图片，或连接 Unsplash 获取随机风景，并添加一个 Open Weather Map API 密钥以显示当地时间和当前天气状况。
无需数据库
Jump 作为单个容器运行，无需外部数据库，使其部署、备份和在服务器之间移动变得极其简单。
为什么要在 Hostinger 上运行 Jump
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。