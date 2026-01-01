Jump 是一个轻量级的自托管起始页和实时状态监控器，旨在将所有重要链接集中组织在一个地方。它使用 PHP 构建，并以单个 Docker 容器形式提供服务，加载速度快，保持安全，运行无需数据库或外部依赖。站点可以通过 JSON 文件手动定义，从运行中的 Docker 容器自动发现，或两者结合。

Jump 支持自定义背景图片和 Unsplash 集成、多语言显示、基于标签的站点分类、支持可配置搜索引擎的键盘驱动搜索，以及可选的 Open Weather Map 集成以显示当地时间和天气。其简洁、响应式设计适应桌面和移动设备，让您可以通过任何设备，一键访问任何已收藏的服务。