Beszel 是一个轻量级的服务器监控平台，提供全面的系统可见性——包括 CPU、内存、磁盘、网络、温度、GPU、S.M.A.R.T. 磁盘健康状况以及每个容器的 Docker 和 Podman 统计数据——而无需像 Prometheus 和 Grafana 等完整可观测性堆栈那样的资源开销。它基于 PocketBase 构建，采用 Go 后端，使用 hub-and-agent 架构：hub 托管网页界面并存储历史数据，而轻量级代理在每个受监控的服务器上运行以收集指标。

自托管 Beszel 为您提供一个独立于其监控服务器的监控 hub，因此即使单个系统承受压力，基础设施问题也清晰可见。当 CPU、内存、磁盘、带宽或温度阈值超出时，可配置警报会通知您，并且自动备份到本地磁盘或 S3 兼容存储可保护您的历史性能数据。