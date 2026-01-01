一键部署 Beszel
为您的基础设施提供具有 Docker 容器统计、历史数据和可配置警报功能的轻量级服务器监控平台。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Beszel 构建什么
Beszel 是一个轻量级的服务器监控平台，提供全面的系统可见性——包括 CPU、内存、磁盘、网络、温度、GPU、S.M.A.R.T. 磁盘健康状况以及每个容器的 Docker 和 Podman 统计数据——而无需像 Prometheus 和 Grafana 等完整可观测性堆栈那样的资源开销。它基于 PocketBase 构建，采用 Go 后端，使用 hub-and-agent 架构：hub 托管网页界面并存储历史数据，而轻量级代理在每个受监控的服务器上运行以收集指标。
自托管 Beszel 为您提供一个独立于其监控服务器的监控 hub，因此即使单个系统承受压力，基础设施问题也清晰可见。当 CPU、内存、磁盘、带宽或温度阈值超出时，可配置警报会通知您，并且自动备份到本地磁盘或 S3 兼容存储可保护您的历史性能数据。
Beszel 的主要功能
Docker 容器指标
跟踪每个容器的CPU、内存和网络使用情况以及主机系统指标，为您提供主机及其容器化工作负载的统一视图。
中心-代理架构
一个中心聚合来自运行在远程服务器上的无限代理的数据，从而可以轻松地从一个仪表板监控您的整个集群。
可配置的警报
为任何受监控的指标（CPU负载、磁盘使用率、温度、带宽）设置阈值，并在问题影响用户之前接收通知。
历史数据保留
性能历史记录存储在中心的数据库中，从而实现长期趋势分析和容量规划，超越了实时仪表板单独能显示的内容。
GPU 和 S.M.A.R.T. 监控
监控 Nvidia、AMD 和 Intel GPU 使用率以及 S.M.A.R.T. 磁盘健康数据，以便在硬件退化导致故障之前发现。
为什么要在 Hostinger 上运行 Beszel
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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