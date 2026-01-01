部署 Crucix 一键安装。
OSINT 情报平台将 27 个实时全球数据源整合到一个统一的 3D 可视化界面中。
为 Crucix 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Crucix 构建什么
Crucix 是一个 OSINT（开源情报）平台，它整合了来自27个公共来源的数据——包括NASA FIRMS卫星图像、海上AIS跟踪、ACLED冲突数据、FRED经济指标和社会情绪反馈——到一个单一的实时仪表板中，该仪表板以WebGL驱动的3D地球为特色。数据每15分钟自动刷新，为您提供持续的态势感知能力，无需手动干预。
该平台通过Telegram和Discord提供多级警报（FLASH、PRIORITY、ROUTINE）、LLM生成的交易想法以及用于按需简报的双向机器人命令。在您的VPS上自托管Crucix，可以将所有API密钥和情报档案保存在您自己的基础设施上，确保不间断的数据收集，并让您完全控制数据保留和访问。
Crucix 的主要功能
27 个开源情报来源
并行聚合卫星、海事、航空、冲突、经济和社会情绪数据，并在任何来源不可用时进行优雅降级。
3D 地球可视化
WebGL驱动的地球仪以地理方式叠加事件，从而可以一目了然地关联跨区域事件。
多级警报系统
通过 Telegram 和 Discord 发送紧急、优先和常规警报，确保关键进展立即传达给您。
LLM 智能分析
与 Anthropic Claude、OpenAI、Google Gemini 以及其他提供商集成，以从收集到的数据中生成交易想法和智能信号摘要。
双向机器人指令
请求按需状态检查、触发手动扫描，并通过 Telegram 或 Discord 机器人命令直接接收简报。
为什么要在 Hostinger 上运行 Crucix
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。