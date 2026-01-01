Crucix 是一个 OSINT（开源情报）平台，它整合了来自27个公共来源的数据——包括NASA FIRMS卫星图像、海上AIS跟踪、ACLED冲突数据、FRED经济指标和社会情绪反馈——到一个单一的实时仪表板中，该仪表板以WebGL驱动的3D地球为特色。数据每15分钟自动刷新，为您提供持续的态势感知能力，无需手动干预。

该平台通过Telegram和Discord提供多级警报（FLASH、PRIORITY、ROUTINE）、LLM生成的交易想法以及用于按需简报的双向机器人命令。在您的VPS上自托管Crucix，可以将所有API密钥和情报档案保存在您自己的基础设施上，确保不间断的数据收集，并让您完全控制数据保留和访问。