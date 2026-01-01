Traduora 是一个自托管的翻译管理平台，专为管理多语言本地化的开发团队设计。它提供了一个简洁的网页界面，用于组织翻译项目，支持 JSON、YAML 和 CSV 格式的导入和导出。

在 VPS 上自托管 Traduora 可以确保您的所有本地化数据保持私密，并通过其 REST API 直接与 CI/CD 管道集成。基于角色的访问控制允许您邀请具有适当权限的翻译人员、审阅者和开发人员，而翻译历史记录则会跟踪对字符串所做的每一次更改。