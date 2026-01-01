一键部署 COPS。
轻量级 PHP OPDS 和 HTML 服务器，用于您的 Calibre 电子书库，针对共享主机和低资源设置进行了优化。
为 COPS 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 COPS 构建什么
COPS (Calibre OPDS PHP 服务器) 是内置 Calibre 内容服务器的快速、只读替代方案。它通过一个简单的 HTML 界面（供浏览器使用）和一个 OPDS 源（供 Moon+ Reader、KyBook、Aldiko 和 Marvin 等电子书阅读器使用）公开现有的 Calibre 图书馆—— 标准的
metadata.db 文件 ——。因为它运行在纯 PHP 上，没有自己的数据库，所以它在普通硬件上也能保持响应，并在几秒钟内启动。
在 VPS 上自托管 COPS 为移动电子书阅读器提供了一个快速的目录端点，而无需保持 Calibre 桌面实例运行，并且与 Calibre-Web 自然结合，适用于那些希望拥有一个独立于其完整管理 UI 的只读公共目录的用户。
COPS 的主要功能
原生 OPDS 订阅源
内置OPDS 1.1目录，让移动阅读应用能够开箱即用地浏览、搜索和下载您的Calibre书库中的内容。
读取 Calibre metadata.db
直接指向 Calibre 使用的相同 SQLite 数据库 — 无需导入，无重复库，无同步步骤。
轻量级占用
纯PHP，无需外部数据库，因此它在小型VPS计划上保持快速，并能处理拥有数千个标题的库。
浏览器内阅读器
通过 Monocle 直接在浏览器中读取 EPUB 文件，以便用户无需先下载即可试读书籍。
自定义主题和配置
每个实例都可通过
local.php 进行调整 — 选择主题、设置页面大小、限制访问，或同时公开多个数据库。
为什么要在 Hostinger 上运行 COPS
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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