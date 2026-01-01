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每个套餐都包含您所需的一切以及更多

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AMD EPYC 处理器
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公共 API
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免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 COPS 构建什么

COPS (Calibre OPDS PHP 服务器) 是内置 Calibre 内容服务器的快速、只读替代方案。它通过一个简单的 HTML 界面（供浏览器使用）和一个 OPDS 源（供 Moon+ Reader、KyBook、Aldiko 和 Marvin 等电子书阅读器使用）公开现有的 Calibre 图书馆—— 标准的 metadata.db 文件 ——。因为它运行在纯 PHP 上，没有自己的数据库，所以它在普通硬件上也能保持响应，并在几秒钟内启动。

在 VPS 上自托管 COPS 为移动电子书阅读器提供了一个快速的目录端点，而无需保持 Calibre 桌面实例运行，并且与 Calibre-Web 自然结合，适用于那些希望拥有一个独立于其完整管理 UI 的只读公共目录的用户。

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你可以用 {name} 构建什么

COPS 的主要功能

原生 OPDS 订阅源

内置OPDS 1.1目录，让移动阅读应用能够开箱即用地浏览、搜索和下载您的Calibre书库中的内容。

读取 Calibre metadata.db

直接指向 Calibre 使用的相同 SQLite 数据库 — 无需导入，无重复库，无同步步骤。

轻量级占用

纯PHP，无需外部数据库，因此它在小型VPS计划上保持快速，并能处理拥有数千个标题的库。

浏览器内阅读器

通过 Monocle 直接在浏览器中读取 EPUB 文件，以便用户无需先下载即可试读书籍。

自定义主题和配置

每个实例都可通过 local.php 进行调整 — 选择主题、设置页面大小、限制访问，或同时公开多个数据库。

为什么要在 Hostinger 上运行 COPS

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预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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