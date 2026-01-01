COPS (Calibre OPDS PHP 服务器) 是内置 Calibre 内容服务器的快速、只读替代方案。它通过一个简单的 HTML 界面（供浏览器使用）和一个 OPDS 源（供 Moon+ Reader、KyBook、Aldiko 和 Marvin 等电子书阅读器使用）公开现有的 Calibre 图书馆—— 标准的 metadata.db 文件 ——。因为它运行在纯 PHP 上，没有自己的数据库，所以它在普通硬件上也能保持响应，并在几秒钟内启动。

在 VPS 上自托管 COPS 为移动电子书阅读器提供了一个快速的目录端点，而无需保持 Calibre 桌面实例运行，并且与 Calibre-Web 自然结合，适用于那些希望拥有一个独立于其完整管理 UI 的只读公共目录的用户。