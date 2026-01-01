一键安装部署 Jelly-Clipper。
适用于 Jellyfin 的自托管配套应用程序，用于创建、分享和管理您的媒体库中的视频剪辑。
为 Jelly-Clipper 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Jelly-Clipper 构建什么
Jelly-Clipper 是 Jellyfin 的一个开源网络伴侣，它能将您媒体库中的任何时刻转换为可分享的片段。粘贴 Jellyfin 视频 URL，选择起点和终点，Jelly-Clipper 就会生成一个永久片段，该片段存储在您的媒体库旁边，并可供您实例上的每个经过身份验证的 Jellyfin 用户访问。
在 VPS 上自托管 Jelly-Clipper 可以将片段、下载的源文件和 SQLite 数据库保留在您控制的基础设施上，没有第三方上传，没有公共共享服务，并且有一个计划的 cron 作业会自动回收存储空间，方法是清除超出您保留窗口的缓存原始文件。
Jelly-Clipper 的主要功能
基于网址的剪藏
粘贴 Jellyfin 视频 URL，并设置开始和结束时间戳，无需离开浏览器即可生成剪辑。
Jellyfin 认证
复用 Jellyfin 用户账户，这样只有您的 Jellyfin 实例成员才能查看、创建或管理剪辑。
永久剪辑库
保存的剪辑会永久保留在每个用户配置文件中，并且其可共享链接可供实例中的其他用户访问。
智能本地播放
检测到原始媒体文件在本地挂载时，直接播放，以跳过不必要的下载或转码。
自动清理
可配置的 cron 作业会在保留期过后删除下载的源文件，以便视频量保持在可控范围内。
为什么要在 Hostinger 上运行 Jelly-Clipper
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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