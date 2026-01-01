Jelly-Clipper 是 Jellyfin 的一个开源网络伴侣，它能将您媒体库中的任何时刻转换为可分享的片段。粘贴 Jellyfin 视频 URL，选择起点和终点，Jelly-Clipper 就会生成一个永久片段，该片段存储在您的媒体库旁边，并可供您实例上的每个经过身份验证的 Jellyfin 用户访问。

在 VPS 上自托管 Jelly-Clipper 可以将片段、下载的源文件和 SQLite 数据库保留在您控制的基础设施上，没有第三方上传，没有公共共享服务，并且有一个计划的 cron 作业会自动回收存储空间，方法是清除超出您保留窗口的缓存原始文件。