Foundry Virtual Tabletop 是领先的商业但自托管平台，用于在线运行桌面角色扮演游戏。它基于模块化 JavaScript 引擎构建，通过社区模块深度支持《龙与地下城 5e》、《探路者》、《克苏鲁的召唤》以及数十种其他系统，提供专业级的动态照明、视线、动画令牌、骰子投掷自动化以及用于自定义游戏机制的广泛宏语言。

在您的 VPS 上自托管 Foundry 可以让每个战役、角色表和战斗地图都在您的直接控制之下——无需按会话支付 SaaS 费用，无需每月云成本，也无需第三方访问您玩家的游戏数据。需要付费的 Foundry 许可证，该许可证可在 foundryvtt.com 一次性购买。