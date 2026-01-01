一键安装部署 Foundry VTT。
顶级的虚拟桌面平台，用于在线进行桌面角色扮演游戏（TRPG）会话，包含地图、角色表、自动化功能以及语音/视频集成。
为 Foundry VTT 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Foundry VTT 构建什么
Foundry Virtual Tabletop 是领先的商业但自托管平台，用于在线运行桌面角色扮演游戏。它基于模块化 JavaScript 引擎构建，通过社区模块深度支持《龙与地下城 5e》、《探路者》、《克苏鲁的召唤》以及数十种其他系统，提供专业级的动态照明、视线、动画令牌、骰子投掷自动化以及用于自定义游戏机制的广泛宏语言。
在您的 VPS 上自托管 Foundry 可以让每个战役、角色表和战斗地图都在您的直接控制之下——无需按会话支付 SaaS 费用，无需每月云成本，也无需第三方访问您玩家的游戏数据。需要付费的 Foundry 许可证，该许可证可在 foundryvtt.com 一次性购买。
Foundry VTT 的主要功能
动态照明和视觉
基于图块的战争迷雾、视线计算、动态光源和逐令牌视野为玩家带来电影级的地牢探索体验。
系统和模块市场
原生支持龙与地下城 第五版、开拓者、赛博朋克 赤、克苏鲁的召唤，以及通过社区模块和内容包支持100多种其他系统。
骰子自动化
内置骰子投掷器，具有聊天集成、公式解析器以及按系统规则，可自动执行攻击掷骰、伤害、豁免掷骰和技能检定。
语音和视频聊天
可选的WebRTC语音和视频频道直接在Foundry中运行，这样团队就不需要Discord、Zoom或其他外部工具。
宏和JavaScript
一个完整的宏系统，具有JavaScript访问游戏状态的能力，让游戏管理员能够自动化复杂的机制，构建自定义按钮，并创建动态场景。
持续性活动
世界、角色、日志、场景和玩家数据通过单个命名卷跨会话持久化，并在容器更新后依然存在。
为什么要在 Hostinger 上运行 Foundry VTT
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。