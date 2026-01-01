Screego 是一个开源的屏幕共享服务器，它允许团队远程协作，而无需通过第三方 SaaS 路由敏感的屏幕内容。它使用 WebRTC 进行低延迟流传输，并捆绑了一个 TURN 中继服务器，因此连接可以通过限制性企业防火墙和对称 NAT 成功建立——消除了其他工具中屏幕共享失败的最常见原因。

在您自己的 VPS 上部署 Screego，可以为您提供一个完全受您控制的永久屏幕共享端点。没有会议容量限制，没有按主机订阅费用，也没有第三方访问正在共享的内容。参与者可以通过任何现代浏览器加入，无需插件或下载。