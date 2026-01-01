部署 YaCy 一键安装。
自托管的、点对点的网络搜索引擎，无需中央服务器或跟踪即可索引和搜索网络。
为 YaCy 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
YaCy 的主要功能
点对点索引
每个 YaCy 节点都加入一个全球分布式索引，与对等节点共享抓取的页面并接收返回的结果 — 无需中央服务器。
内置网络爬虫
可配置的抓取计划和深度控制，以持续索引域并保持您的本地搜索结果新鲜和相关。
隐私优先搜索
搜索查询在与P2P网络共享之前会进行哈希处理，从而防止任何对等方识别您搜索的内容。
内网搜索模式
索引和搜索本地网络上的内部HTTP、FTP和SMB资源，而无需将任何数据暴露给公共互联网。
可编写脚本的 REST API
所有管理功能均可通过 XML 和 JSON REST 端点访问，从而实现自动化和自定义搜索门户集成。
为什么要在 Hostinger 上运行 YaCy
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。