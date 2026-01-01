YaCy 是一个完全分布式、点对点的网络搜索引擎，它完全运行在您自己的服务器上。与 Google 或 Bing 不同，没有中央机构控制搜索结果——每个 YaCy 实例独立抓取和索引网络，同时连接到由数千个其他 YaCy 对等节点维护的共享全球索引。搜索查询在与对等节点共享之前会进行哈希处理，从而从设计上确保搜索的私密性。

自托管 YaCy 为您提供了一个私有的搜索设备，没有跟踪，没有广告对排名的影响，也没有查询日志发送给第三方。它还可以作为内部网搜索引擎，在没有互联网连接的情况下索引本地网络上的 HTTP、FTP 和 SMB 资源。