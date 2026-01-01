Hermes Workspace 是一个开源的 Web UI，它将 Hermes AI 代理（由 NousResearch 开发）转变为一个功能齐全的指挥中心。它在一个单一的自托管界面中集成了多模型聊天、持久内存、100 多个技能目录、一个集成的浏览器原生终端以及一个用于编排并行子代理的 Conductor。

在您的 VPS 上自托管 Hermes Workspace 意味着您的对话、代理内存和凭据都保留在您自己的基础设施上。您可以完全控制所使用的 AI 提供商（Anthropic、OpenAI、OpenRouter、Ollama、Groq、Mistral 等），无需按消息付费，并且没有任何数据离开您的服务器。