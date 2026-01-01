AstrBot 是一个功能强大的开源聊天机器人平台，它连接了大型语言模型和流行的消息应用程序，包括 Telegram、Discord、Slack、微信、QQ、钉钉、飞书和 LINE。拥有超过 25,000 个 GitHub 星标，它提供了一个统一的框架来构建对话式 AI 体验，支持多模态、知识库、用于安全代码执行的代理沙盒以及 MCP（模型上下文协议）集成。

在您自己的 VPS 上自托管 AstrBot 可以让您的 API 密钥、对话历史和知识库数据完全私有。拥有超过 1,000 个可从内置市场安装的社区插件以及用于配置的基于 Web 的用户界面，您无需依赖第三方托管服务即可获得企业级 AI 聊天机器人基础设施。