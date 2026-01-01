一键安装部署 AstrBot。
开源多平台AI聊天机器人框架，连接大型语言模型到您最喜欢的消息应用程序。
为 AstrBot 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 AstrBot 构建什么
AstrBot 是一个功能强大的开源聊天机器人平台，它连接了大型语言模型和流行的消息应用程序，包括 Telegram、Discord、Slack、微信、QQ、钉钉、飞书和 LINE。拥有超过 25,000 个 GitHub 星标，它提供了一个统一的框架来构建对话式 AI 体验，支持多模态、知识库、用于安全代码执行的代理沙盒以及 MCP（模型上下文协议）集成。
在您自己的 VPS 上自托管 AstrBot 可以让您的 API 密钥、对话历史和知识库数据完全私有。拥有超过 1,000 个可从内置市场安装的社区插件以及用于配置的基于 Web 的用户界面，您无需依赖第三方托管服务即可获得企业级 AI 聊天机器人基础设施。
AstrBot 的主要功能
多平台消息
将单个 AstrBot 部署同时连接到 Telegram、Discord、Slack、微信、QQ、钉钉、飞书、LINE 等多个平台。
插入市场
一键安装1,000多个社区插件，以扩展功能——包括审核工具、调度器、集成等。
代理沙盒
在对话期间，在隔离的沙盒中安全地执行代码，从而实现强大的代理工作流，而不暴露主机系统。
知识库支持
将自定义知识库附加到您的机器人，以便它们根据您自己的文档和数据回答问题，而不是通用训练数据。
MCP 集成
模型上下文协议支持让 AstrBot 能够使用外部工具和数据源，解锁超越简单聊天的先进代理行为。
为什么要在 Hostinger 上运行 AstrBot
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。