Parse Server 是原始 Parse Platform 的开源继任者，为移动和 Web 应用程序提供完整的后端即服务。它通过自动生成的 REST 和 GraphQL API 暴露对象存储、用户身份验证、文件存储、推送通知和实时查询，消除了发布连接应用程序通常所需的大部分样板代码。

在您的 VPS 上自托管 Parse Server 让您完全拥有用户帐户、应用程序数据和云代码逻辑 — 无需按请求付费、无供应商锁定，也无意外迁移截止日期。此部署附带 MongoDB 和官方 Parse Dashboard，因此您可以从第一天起就浏览类、运行查询和管理架构。