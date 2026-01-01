一键安装部署 Parse Server。
适用于移动和网络应用的开源后端，具有 REST、GraphQL、实时查询、身份验证和推送通知功能。
为 Parse Server 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Parse Server 构建什么
Parse Server 是原始 Parse Platform 的开源继任者，为移动和 Web 应用程序提供完整的后端即服务。它通过自动生成的 REST 和 GraphQL API 暴露对象存储、用户身份验证、文件存储、推送通知和实时查询，消除了发布连接应用程序通常所需的大部分样板代码。
在您的 VPS 上自托管 Parse Server 让您完全拥有用户帐户、应用程序数据和云代码逻辑 — 无需按请求付费、无供应商锁定，也无意外迁移截止日期。此部署附带 MongoDB 和官方 Parse Dashboard，因此您可以从第一天起就浏览类、运行查询和管理架构。
Parse Server 的主要功能
REST 和 GraphQL API
您定义的每个类都可以通过自动生成的REST和GraphQL端点立即使用，因此iOS、Android和Web客户端无需自定义服务器代码即可读写数据。
用户认证
内置的用户名/密码、电子邮件验证以及对 Facebook、Apple、Google 和 Twitter 的社交登录，让您在几分钟内即可实现安全的账户流程。
实时查询
通过WebSockets订阅任何类的更改，以支持实时聊天、协作工具和实时仪表板，无需单独的发布/订阅堆栈。
云代码函数
在插入、更新和删除触发器上，或作为可调用函数，运行服务器端 JavaScript，以强制执行业务规则并与第三方 API 集成。
推送通知
使用内置的安装和渠道管理系统，向 iOS、Android 和 Web 客户端发送定向推送通知。
包含 Parse 控制面板
通过随服务器一起发布的官方Parse Dashboard，浏览类、编辑行、运行聚合查询并检查模式。
为什么要在 Hostinger 上运行 Parse Server
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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