LocalAI是一个免费、开源的OpenAI API替代方案，完全在您自己的基础设施上运行。它实现了OpenAI REST API规范，因此任何为OpenAI构建的应用程序——LangChain、LlamaIndex、AutoGen以及数百个其他应用程序——只需更改一个端点URL即可切换到LocalAI，无需修改任何代码。它通过llama.cpp支持语言模型，通过Stable Diffusion进行图像生成，并通过Whisper进行音频转录，所有这些都从一个容器提供服务，并带有内置模型库和聊天UI。

自托管LocalAI意味着您的提示、响应和生成的内容永远不会离开您的服务器。没有按令牌计费的成本，没有速率限制，并且不依赖第三方API的可用性——使其适用于对隐私敏感的工作负载和注重成本的生产部署。