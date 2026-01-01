一键部署 LocalAI。
自托管的、与 OpenAI API 兼容的推理服务器，可在您自己的硬件上运行大型语言模型、图像生成和音频转录。
为 LocalAI 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 LocalAI 构建什么
LocalAI是一个免费、开源的OpenAI API替代方案，完全在您自己的基础设施上运行。它实现了OpenAI REST API规范，因此任何为OpenAI构建的应用程序——LangChain、LlamaIndex、AutoGen以及数百个其他应用程序——只需更改一个端点URL即可切换到LocalAI，无需修改任何代码。它通过llama.cpp支持语言模型，通过Stable Diffusion进行图像生成，并通过Whisper进行音频转录，所有这些都从一个容器提供服务，并带有内置模型库和聊天UI。
自托管LocalAI意味着您的提示、响应和生成的内容永远不会离开您的服务器。没有按令牌计费的成本，没有速率限制，并且不依赖第三方API的可用性——使其适用于对隐私敏感的工作负载和注重成本的生产部署。
LocalAI 的主要功能
OpenAI API 兼容
作为OpenAI API调用的替代方案，无需更改应用程序代码 — 只需更新基本URL并切换API密钥。
多模态推理
在一个统一的API下，从单个服务器运行语言模型、图像生成（Stable Diffusion）和音频转录（Whisper）。
内置模型图库
浏览、下载并通过Web UI激活预配置模型，无需编写配置文件或运行CLI命令。
仅限CPU操作
在标准VPS硬件上运行，无需GPU — GPU加速在可用时受支持，但并非必需。
无令牌费用
无限推理，没有按请求计费、使用配额或账单 — 您唯一的成本是运行它的VPS。
为什么要在 Hostinger 上运行 LocalAI
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。