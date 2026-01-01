Misskey 是一个为联邦宇宙（fediverse）构建的开源、功能丰富的社交媒体平台。您的 Misskey 实例使用 ActivityPub 协议，可以与 Mastodon、Pleroma 和数千个其他联邦宇宙服务器联邦化，让您的用户能够访问全球社交图谱，同时将所有数据保留在您自己的基础设施上。

与大型中心化平台不同，Misskey 将社区控制放在首位——您可以设置规则、审核政策以及谁可以加入。在 VPS 上自托管意味着没有算法操纵、没有数据收集，也没有平台在您身边消失的风险。