一键部署 Misskey。
开源联邦式社交媒体平台，通过 ActivityPub 将您的社区连接到全球联邦宇宙。
为 Misskey 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Misskey 的主要功能
ActivityPub 联邦
您的实例连接到 10,000 多个联邦宇宙服务器，以便用户无需离开您的实例即可关注并与 Mastodon、Pleroma 和其他平台上的帐户互动。
自定义表情回应
使用任何表情符号回应任何帖子 — 包括您上传的自定义表情符号 — 远远超越了大多数平台单一按钮的点赞功能。
内置媒体驱动器
每个用户都拥有一个个人媒体库，用于上传、整理和重复使用所有帖子中的文件和图片，无需重新上传。
插件 & 主题系统
使用 AiScript 驱动的插件扩展 Misskey，并应用自定义主题，深度个性化您的社区界面。
灵活备注可见性
每条帖子都可以设置为公开、主页时间线、仅关注者可见或私信——让用户能够精细控制谁能看到什么。
为什么要在 Hostinger 上运行 Misskey
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。