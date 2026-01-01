Unmanic 是一个自托管的媒体库优化工具，它可以自动扫描您的文件，并使用 FFmpeg 将它们转码为一致的格式。无需手动转换文件或编写脚本，Unmanic 会持续监控一个媒体库目录，识别不符合您配置的输出预设的文件，并将它们排队进行处理——所有这些都通过一个网页界面进行管理。

在 VPS 上自托管 Unmanic，可以为您的媒体收藏提供一个始终在线的转换管道。无论您是想统一视频编解码器、减小文件大小，还是处理 DVR 录制文件，Unmanic 都能在后台处理这些任务，而无需您的桌面电脑保持开机状态。