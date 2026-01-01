RustDesk 是一个用 Rust 构建的开源远程桌面平台，它提供了一个自托管的替代方案，可以替代 TeamViewer 和 AnyDesk，且没有使用限制、席位限制或经常性许可费用。它部署了两个服务器组件——用于连接管理的 hbbs 和用于中继的 hbbr——当防火墙阻止直接路由时，它能够实现直接的点对点连接并自动回退。

自托管 RustDesk 服务器意味着您的远程访问会话永远不会通过第三方基础设施进行路由。加密密钥、连接日志和访问策略都在您的控制之下，这使其适用于具有严格合规性要求的 IT 团队。