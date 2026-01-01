一键部署 Fider。
开源客户反馈平台，用于收集功能请求、开展社区投票以及透明地管理产品路线图。
为 Fider 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Fider 的主要功能
社区投票
用户对功能请求进行投票，这样产品团队就可以根据真实需求而不是最强烈的呼声，客观地优先决定接下来要开发什么。
状态跟踪
分配状态 — 计划中、已开始、已完成、已拒绝 — 以便让社区了解每项建议的进展。
灵活认证
支持电子邮件、OAuth 和 SSO 登录选项，以便用户能够以最小的摩擦进行互动，从而提高提交和投票率。
自定义品牌
可配置的徽标、颜色和自定义域名支持，让您将反馈门户呈现为您自己产品的无缝延伸。
电子邮件通知
自动化通知通过在用户的建议收到投票、评论或状态更新时提醒他们，从而让用户保持参与。
为什么要在 Hostinger 上运行 Fider
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。