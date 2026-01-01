Fider 是一个开源反馈平台，它弥合了产品团队与用户之间的鸿沟。其公开投票门户允许用户提交想法、对现有请求进行投票，并参与讨论——确保最有价值的功能首先获得优先处理。团队可以更新状态、传达路线图决策，并在整个开发周期中让其社区了解情况。

在您的 VPS 上自托管 Fider 可以让所有反馈和用户数据都在您的控制之下，消除了托管替代方案的按用户计费模式，并允许您定制品牌和身份验证以匹配您产品的特性。