HuggingChat (Chat UI)最高立减 70%

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开源 SvelteKit 聊天界面，为 HuggingChat 提供支持，并连接到任何与 OpenAI 兼容的模型端点。

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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 HuggingChat (Chat UI) 构建什么

HuggingChat（聊天用户界面）是 huggingface.co/chat 背后的开源代码库，由 Hugging Face 构建，作为大型语言模型的一个精致、可品牌化的前端。与供应商锁定的聊天应用不同，它支持 OpenAI API 协议，因此，只需更换 URL 和密钥，同一个部署就可以与 Hugging Face 推理提供商路由器、OpenRouter、本地 llama.cpp 服务器、Ollama 或任何其他兼容的端点进行通信。

在您自己的 VPS 上自托管它，可以将每次对话、MCP 工具调用和上传的文件保留在您控制的基础设施上，同时仍然可以通过您喜欢的任何推理后端访问数千种开源和专有模型。

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你可以用 {name} 构建什么

HuggingChat (Chat UI) 的主要功能

OpenAI兼容路由器

指向 Hugging Face 路由器、OpenRouter、llama.cpp、Ollama 或任何与 OpenAI 兼容的 URL，即可立即访问其完整的模型目录。

智能全渠道路由

内置LLM路由器根据请求自动选择最佳模型 — 多模态、工具调用或默认 — 而无需向最终用户暴露其复杂性。

MCP 工具调用

连接模型上下文协议服务器，以便聊天可以运行网络搜索、代码和自定义工具，并将结果流回对话中。

多模态对话

通过您选择的提供商，将图像、附件和语音输入发送到支持多模态输入的视觉和Whisper风格模型。

持久聊天记录

捆绑式 MongoDB 为每个用户存储对话、设置和助手，以便历史记录在重启后仍然存在，并在设备之间跟随用户。

品牌定制

覆盖应用程序名称、描述和资产，以发布一个完全品牌化的内部聊天产品，供您的团队或客户使用。

为什么要在 Hostinger 上运行 HuggingChat (Chat UI)

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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