HuggingChat（聊天用户界面）是 huggingface.co/chat 背后的开源代码库，由 Hugging Face 构建，作为大型语言模型的一个精致、可品牌化的前端。与供应商锁定的聊天应用不同，它支持 OpenAI API 协议，因此，只需更换 URL 和密钥，同一个部署就可以与 Hugging Face 推理提供商路由器、OpenRouter、本地 llama.cpp 服务器、Ollama 或任何其他兼容的端点进行通信。

在您自己的 VPS 上自托管它，可以将每次对话、MCP 工具调用和上传的文件保留在您控制的基础设施上，同时仍然可以通过您喜欢的任何推理后端访问数千种开源和专有模型。