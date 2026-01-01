一键安装部署 HuggingChat (聊天界面)。
开源 SvelteKit 聊天界面，为 HuggingChat 提供支持，并连接到任何与 OpenAI 兼容的模型端点。
为 HuggingChat (Chat UI) 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 HuggingChat (Chat UI) 构建什么
HuggingChat（聊天用户界面）是 huggingface.co/chat 背后的开源代码库，由 Hugging Face 构建，作为大型语言模型的一个精致、可品牌化的前端。与供应商锁定的聊天应用不同，它支持 OpenAI API 协议，因此，只需更换 URL 和密钥，同一个部署就可以与 Hugging Face 推理提供商路由器、OpenRouter、本地 llama.cpp 服务器、Ollama 或任何其他兼容的端点进行通信。
在您自己的 VPS 上自托管它，可以将每次对话、MCP 工具调用和上传的文件保留在您控制的基础设施上，同时仍然可以通过您喜欢的任何推理后端访问数千种开源和专有模型。
HuggingChat (Chat UI) 的主要功能
OpenAI兼容路由器
指向 Hugging Face 路由器、OpenRouter、llama.cpp、Ollama 或任何与 OpenAI 兼容的 URL，即可立即访问其完整的模型目录。
智能全渠道路由
内置LLM路由器根据请求自动选择最佳模型 — 多模态、工具调用或默认 — 而无需向最终用户暴露其复杂性。
MCP 工具调用
连接模型上下文协议服务器，以便聊天可以运行网络搜索、代码和自定义工具，并将结果流回对话中。
多模态对话
通过您选择的提供商，将图像、附件和语音输入发送到支持多模态输入的视觉和Whisper风格模型。
持久聊天记录
捆绑式 MongoDB 为每个用户存储对话、设置和助手，以便历史记录在重启后仍然存在，并在设备之间跟随用户。
品牌定制
覆盖应用程序名称、描述和资产，以发布一个完全品牌化的内部聊天产品，供您的团队或客户使用。
为什么要在 Hostinger 上运行 HuggingChat (Chat UI)
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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