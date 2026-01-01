Glance 是一个基于 Go 的自托管仪表板，它将您的重要信息流集中到一个单一的、可定制的页面中。它支持各种小部件——RSS 信息流、天气预报、Hacker News、Reddit、YouTube 频道、服务器统计、Docker 容器状态等——所有这些都以极小的资源占用实时更新。

在您的 VPS 上托管 Glance 可以保护您的个人数据流的隐私，并允许与云托管替代方案无法访问的内部 API 和服务集成。首次启动时会自动创建默认配置，因此您可以在部署后立即访问一个可用的仪表板。