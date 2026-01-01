一键部署 Glance。
轻量级自托管仪表板，可将RSS订阅、天气、服务器状态等聚合到一个视图中。
为 Glance 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Glance 的主要功能
统一订阅源聚合
将 RSS 源、Reddit 帖子、Hacker News 和社交媒体更新整合到一个可滚动的仪表板视图中。
服务器和容器监控
无需切换工具，即可监控 Docker 容器状态、服务器指标以及您的内容源。
丰富的组件库
日历、天气、市场数据、YouTube频道和Twitch直播均可作为可配置的小部件。
轻量级 Go 二进制文件
采用 Go 语言开发，内存和 CPU 占用极低，Glance 在共享 VPS 上与其他服务并行运行也能保持流畅。
自定义 API 集成
连接内部API和专有数据源，以显示托管仪表板无法访问的私有指标。
为什么要在 Hostinger 上运行 Glance
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。