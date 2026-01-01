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AMD EPYC 处理器
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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 CiviCRM 构建什么

CiviCRM是一个专门为非营利组织、非政府组织、协会和公民组织构建的开源CRM。与以销售为重点的商业CRM不同，它的每个模块——联系人、捐款、会员、活动、邮件和案例管理——都围绕着筹款人、组织者和项目人员的工作流程而设计，他们管理的是服务对象而非潜在客户。

在您自己的VPS上自托管CiviCRM，可以确保捐赠者记录、捐款历史和会员数据完全由您掌控，没有按联系人收费，没有第三方数据处理器，并且您完全拥有您构建的每个报告和细分。

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你可以用 {name} 构建什么

CiviCRM 的主要功能

联系人管理

追踪无限数量的联系人、家庭和组织，附带关系、标签和专为非营利组织工作流程量身定制的自定义字段。

捐款和筹款

接受在线捐款、管理认捐、运行定期捐赠计划，并通过内置财务报告核对捐款。

会员管理

通过可配置的会员类型和生命周期提醒，自动化会员注册、续订和分级权益。

活动和注册

创建活动页面、销售门票、管理参会者，并跟踪参与历史，所有这些都与每个联系人记录的其他信息一同管理。

电子邮件和群发邮件

细分受众，发送定向电子邮件群发，并衡量打开率、点击率和退回率，无需按联系人支付邮件费用。

为什么要在 Hostinger 上运行 CiviCRM

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预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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