CiviCRM是一个专门为非营利组织、非政府组织、协会和公民组织构建的开源CRM。与以销售为重点的商业CRM不同，它的每个模块——联系人、捐款、会员、活动、邮件和案例管理——都围绕着筹款人、组织者和项目人员的工作流程而设计，他们管理的是服务对象而非潜在客户。

在您自己的VPS上自托管CiviCRM，可以确保捐赠者记录、捐款历史和会员数据完全由您掌控，没有按联系人收费，没有第三方数据处理器，并且您完全拥有您构建的每个报告和细分。