Rocket.Chat 是一个完全开源的团队协作平台，受到超过1200万用户的信赖，并在全球数千家组织中部署，包括NASA、美国海军和德国电信。它提供频道、直接消息、视频会议、文件共享、屏幕共享以及一个广泛的集成生态系统 — 所有这些都无需依赖第三方基础设施。

在您自己的VPS上自托管Rocket.Chat，为您的团队提供一个私密的通信中心，零按用户收费，并完全控制您的数据。此部署使用带有副本集的MongoDB以实现高数据完整性，确保您的消息、文件和对话历史记录持久且可访问。初始管理员账户将使用部署时配置的凭据自动创建。