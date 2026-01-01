ErsatzTV 是一个开源的自托管平台，它能将您的个人媒体库（Plex、Jellyfin、Emby 或本地文件）转换为带有真实电子节目指南的直播、自定义编排电视频道。频道以 M3U/HLS 播放列表的形式进行流式传输，任何支持 IPTV 的客户端都可以收看，例如：Channels DVR、Plex DVR、Jellyfin Live TV、VLC、智能电视、机顶盒和移动应用程序。

在您自己的 VPS 上自托管 ErsatzTV，为您提供一个完全由您已拥有的媒体构建的私有经典有线电视替代品，无需订阅流媒体服务，也不会被广告打扰。您可以安排主题马拉松节目、新闻式轮播、音乐视频频道或儿童节目块，然后在任何支持 IPTV 的设备上观看它们。