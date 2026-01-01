一键部署 ErsatzTV。
自托管IPTV服务器，可将个人媒体库转化为带有电子节目指南的定制化24/7直播电视频道。
为 ErsatzTV 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 ErsatzTV 构建什么
ErsatzTV 是一个开源的自托管平台，它能将您的个人媒体库（Plex、Jellyfin、Emby 或本地文件）转换为带有真实电子节目指南的直播、自定义编排电视频道。频道以 M3U/HLS 播放列表的形式进行流式传输，任何支持 IPTV 的客户端都可以收看，例如：Channels DVR、Plex DVR、Jellyfin Live TV、VLC、智能电视、机顶盒和移动应用程序。
在您自己的 VPS 上自托管 ErsatzTV，为您提供一个完全由您已拥有的媒体构建的私有经典有线电视替代品，无需订阅流媒体服务，也不会被广告打扰。您可以安排主题马拉松节目、新闻式轮播、音乐视频频道或儿童节目块，然后在任何支持 IPTV 的设备上观看它们。
ErsatzTV 的主要功能
定制全天候频道
通过结合合集、播放列表和排程规则，创建任意数量的全天候直播流。
IPTV和EPG输出
将频道公开为 M3U 播放列表，并附带完整的 XMLTV 电子节目指南，这样任何 IPTV 客户端都能像有线电视一样收看。
Plex / Jellyfin / Emby
直接连接到现有的媒体服务器库或扫描本地文件夹，从而让相同的媒体为VOD应用和您的电视频道提供支持。
硬件转码
可选的 NVENC、QSV、VAAPI、AMF 和 VideoToolbox 加速，以在提供直播流服务时保持 CPU 使用率可控。
水印和片头/片尾
叠加频道水印，插入片头和片尾，并通过自定义插播内容中断节目，营造真实的频道体验。
音乐视频频道
将音乐视频和音频混合到按时间顺序或主题分类的频道中，并配有封面艺术显示和元数据驱动的调度。
为什么要在 Hostinger 上运行 ErsatzTV
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
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