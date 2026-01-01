DreamFactory 是一个开源的 API 生成平台，能够为任何数据库（MySQL、PostgreSQL、MongoDB、SQL Server 等）即时创建功能完善、受角色保护的 REST 和 GraphQL API，无需编写一行代码。连接您的数据库后，DreamFactory 会生成一个完整的 CRUD API，其中内置了身份验证、速率限制和字段级访问控制。

在您的 VPS 上自托管 DreamFactory，让您对数据和 API 层拥有完全所有权，且没有按调用次数计费或供应商锁定。此部署包含用于系统数据库的 MySQL 和用于高性能缓存的 Redis，为您提供一个开箱即用的生产级 API 平台。