一键安装部署 DreamFactory。
开源的 REST 和 GraphQL API 平台，无需编码即可在几分钟内自动生成安全的数据库 API。
为 DreamFactory 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 DreamFactory 构建什么
DreamFactory 是一个开源的 API 生成平台，能够为任何数据库（MySQL、PostgreSQL、MongoDB、SQL Server 等）即时创建功能完善、受角色保护的 REST 和 GraphQL API，无需编写一行代码。连接您的数据库后，DreamFactory 会生成一个完整的 CRUD API，其中内置了身份验证、速率限制和字段级访问控制。
在您的 VPS 上自托管 DreamFactory，让您对数据和 API 层拥有完全所有权，且没有按调用次数计费或供应商锁定。此部署包含用于系统数据库的 MySQL 和用于高性能缓存的 Redis，为您提供一个开箱即用的生产级 API 平台。
DreamFactory 的主要功能
自动生成的 APIs
连接任何SQL或NoSQL数据库，并立即获得一个支持完整CRUD操作的REST和GraphQL API — 无需手动编写端点代码。
基于角色的访问控制
为每个用户或角色定义精细权限，将访问权限限制到单个表和字段，以确保数据安全。
多数据库支持
从单一平台生成来自 MySQL、PostgreSQL、MongoDB、Redis、SQL Server、Oracle 以及数十种其他数据源的 API。
API 密钥管理
按应用程序或消费者颁发和撤销 API 密钥，并可选择速率限制以防止滥用和控制使用。
在线 API 文档
每个生成的API都附带交互式Swagger文档，以便开发人员可以立即探索和测试端点。
为什么要在 Hostinger 上运行 DreamFactory
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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