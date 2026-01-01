Verdaccio 是一个轻量级的开源私有 npm 注册表，它允许团队发布内部包并代理公共 npm 注册表。与按席位收费或施加速率限制的托管注册表不同，Verdaccio 完全运行在您自己的基础设施上——为您提供 npm 包的快速本地缓存，以及一个安全的私有 JavaScript 模块存储。

通过 Verdaccio 自托管可以消除您的构建管道对外部 npm 可用性的依赖，通过本地缓存加速安装，并使专有代码远离公共注册表。它与 npm、Yarn 和 pnpm 完全兼容，除了指向您的注册表 URL 之外，无需进行任何客户端配置更改。