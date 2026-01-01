一键部署 Verdaccio
轻量级私有 npm 代理注册表，用于在您的团队内部发布、缓存和管理 JavaScript 包。
为 Verdaccio 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Verdaccio 的主要功能
私有包发布
在您的团队内部发布和分发内部 npm 包，而无需将其暴露给公共注册表。
npm 代理和缓存
自动在本地镜像公共 npm 包，这样即使 npm 不可达，安装也能保持快速和可靠。
npm、Yarn、pnpm 兼容
开箱即用，支持所有主流 JavaScript 包管理器 — 无需特殊的客户端插件或封装。
内置认证
管理用户访问，使用基于 htpasswd 的身份验证来控制谁可以发布或安装软件包。
Web 用户界面包括在内
浏览软件包、检查版本，并通过简洁的内置Web界面搜索您的注册表。
插件生态系统
通过丰富的插件系统，扩展存储、身份验证和中间件，从而与S3、LDAP或自定义工作流集成。
为什么要在 Hostinger 上运行 Verdaccio
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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