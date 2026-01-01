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轻量级私有 npm 代理注册表，用于在您的团队内部发布、缓存和管理 JavaScript 包。

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Docker 管理器
快速访问容器日志
一键更新
AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
1 Gbps 网络速度
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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Verdaccio 构建什么

Verdaccio 是一个轻量级的开源私有 npm 注册表，它允许团队发布内部包并代理公共 npm 注册表。与按席位收费或施加速率限制的托管注册表不同，Verdaccio 完全运行在您自己的基础设施上——为您提供 npm 包的快速本地缓存，以及一个安全的私有 JavaScript 模块存储。

通过 Verdaccio 自托管可以消除您的构建管道对外部 npm 可用性的依赖，通过本地缓存加速安装，并使专有代码远离公共注册表。它与 npm、Yarn 和 pnpm 完全兼容，除了指向您的注册表 URL 之外，无需进行任何客户端配置更改。

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你可以用 {name} 构建什么

Verdaccio 的主要功能

私有包发布

在您的团队内部发布和分发内部 npm 包，而无需将其暴露给公共注册表。

npm 代理和缓存

自动在本地镜像公共 npm 包，这样即使 npm 不可达，安装也能保持快速和可靠。

npm、Yarn、pnpm 兼容

开箱即用，支持所有主流 JavaScript 包管理器 — 无需特殊的客户端插件或封装。

内置认证

管理用户访问，使用基于 htpasswd 的身份验证来控制谁可以发布或安装软件包。

Web 用户界面包括在内

浏览软件包、检查版本，并通过简洁的内置Web界面搜索您的注册表。

插件生态系统

通过丰富的插件系统，扩展存储、身份验证和中间件，从而与S3、LDAP或自定义工作流集成。

为什么要在 Hostinger 上运行 Verdaccio

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利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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