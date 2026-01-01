Inngest 是一个开源的工作流编排引擎，它允许您直接在应用程序代码中编写可靠的后台函数、事件驱动型工作流和计划作业。它自动处理重试、并发、节流和步进函数逻辑，使您的应用程序代码专注于业务逻辑，而不是基础设施问题。

在您自己的 VPS 上自托管 Inngest，让您完全控制执行、数据和配置。它开箱即用地提供了内置的 SQLite 持久化和内存队列，因此您无需外部数据库或消息代理服务即可运行整个平台。