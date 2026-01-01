ChartDB 是一个基于浏览器的数据库图表编辑器，它允许开发人员和 DBA 无需将工具直接连接到他们的数据库即可可视化任何数据库模式。一个简单的“智能查询”——您在自己的客户端中运行的 SQL 语句——以 JSON 格式返回模式元数据。将其粘贴到 ChartDB 中，它会立即生成一个完整的交互式 ERD，无需帐户、无需存储凭据，也无需数据库密码离开您的终端。

AI 驱动的 DDL 导出功能可在数据库方言之间生成迁移脚本，这对于计划跨数据库迁移或记录模式更改以供审查的团队非常有用。自托管 ChartDB 可将所有模式信息保留在您自己的基础设施中，而不是第三方云工具。