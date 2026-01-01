一键安装部署 ChartDB。
开源数据库图表编辑器，可即时可视化任何模式，只需一个SQL查询，无需存储凭据。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 ChartDB 构建什么
ChartDB 是一个基于浏览器的数据库图表编辑器，它允许开发人员和 DBA 无需将工具直接连接到他们的数据库即可可视化任何数据库模式。一个简单的“智能查询”——您在自己的客户端中运行的 SQL 语句——以 JSON 格式返回模式元数据。将其粘贴到 ChartDB 中，它会立即生成一个完整的交互式 ERD，无需帐户、无需存储凭据，也无需数据库密码离开您的终端。
AI 驱动的 DDL 导出功能可在数据库方言之间生成迁移脚本，这对于计划跨数据库迁移或记录模式更改以供审查的团队非常有用。自托管 ChartDB 可将所有模式信息保留在您自己的基础设施中，而不是第三方云工具。
ChartDB 的主要功能
智能查询导入
粘贴单个 SQL 查询结果，立即生成完整的 ERD — 无需直接数据库连接或存储凭据。
AI DDL 导出
生成不同数据库方言之间的 SQL 迁移脚本，帮助团队规划跨数据库迁移或生成模式文档。
10多种数据库支持
兼容 PostgreSQL、MySQL、SQL Server、MariaDB、SQLite、CockroachDB、ClickHouse、Supabase 等，开箱即用。
交互式编辑器
使用专为复杂、多表架构设计的拖放界面，对图表进行批注、重新排列和微调。
多种导出格式
将图表导出为 SQL、DBML、JSON、PNG、JPG 或 SVG，用于文档、共享或与其他工具集成。
为什么要在 Hostinger 上运行 ChartDB
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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