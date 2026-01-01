MaxKB 是一个开源平台，用于构建由检索增强生成 (RAG) 提供支持的企业级 AI 知识库代理。它将 PDF、Word、Excel、Markdown 和 HTML 处理成向量嵌入，并将其连接到您选择的 LLM——OpenAI、Claude、Llama、Qwen、DeepSeek 或本地模型。可视化工作流引擎使团队无需编写代码即可部署智能问答代理。

在您自己的 VPS 上自托管 MaxKB 可将专有文档、客户交互和业务知识完全保留在您的基础设施内，从而消除按查询产生的云成本，同时让您完全控制模型选择和数据隐私。