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一个围绕 Markdown、无干扰写作和 ActivityPub 联邦构建的极简开源博客平台。

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AMD EPYC 处理器
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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 WriteFreely 构建什么

WriteFreely 是一个简洁、极简的发布平台，专为写作而设计。文章以纯 Markdown 编写，编辑器不会干扰您的创作，公共阅读体验则去除了评论、广告和跟踪器——只留下文字本身。内置的 ActivityPub 支持让 Fediverse 中的关注者可以直接从 Mastodon 和其他联邦服务订阅您的博客。

在您的 VPS 上自托管 WriteFreely 可以让您的作品保留在自己的域名下，免受算法推送和平台关闭的影响。轻量级的 Go 二进制文件占用资源极少，将所有内容持久化到一个 SQLite 数据库中，并让您完全控制导出、主题和联邦设置。

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你可以用 {name} 构建什么

WriteFreely 的主要功能

Markdown优先编辑器

使用无干扰编辑器以纯 Markdown 格式编写，该编辑器可自动保存草稿，让您专注于文字，不受打扰。

ActivityPub 联邦

Mastodon 和其他 Fediverse 服务上的关注者可以直接订阅您的博客，让读者不再受算法推送的干扰。

简洁的阅读体验

公开文章以排版精美、无广告的布局呈现，且无跟踪——读者能看到您原汁原味的文字。

自定义主题和 CSS

从内置主题中选择，或导入自定义 CSS，无需修改模板或重新构建二进制文件，即可为您的博客打造品牌。

草稿和排期

永久保存私人草稿，然后在您准备好时安排或发布帖子 — 无需第三方CMS插件。

轻巧便携

单个Go二进制文件由SQLite支持，这意味着您的整个博客可以存储在一个小体积中，并且只需一次文件复制即可在主机之间迁移。

为什么要在 Hostinger 上运行 WriteFreely

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预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
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