一键部署 WriteFreely。
一个围绕 Markdown、无干扰写作和 ActivityPub 联邦构建的极简开源博客平台。
为 WriteFreely 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
WriteFreely 的主要功能
Markdown优先编辑器
使用无干扰编辑器以纯 Markdown 格式编写，该编辑器可自动保存草稿，让您专注于文字，不受打扰。
ActivityPub 联邦
Mastodon 和其他 Fediverse 服务上的关注者可以直接订阅您的博客，让读者不再受算法推送的干扰。
简洁的阅读体验
公开文章以排版精美、无广告的布局呈现，且无跟踪——读者能看到您原汁原味的文字。
自定义主题和 CSS
从内置主题中选择，或导入自定义 CSS，无需修改模板或重新构建二进制文件，即可为您的博客打造品牌。
草稿和排期
永久保存私人草稿，然后在您准备好时安排或发布帖子 — 无需第三方CMS插件。
轻巧便携
单个Go二进制文件由SQLite支持，这意味着您的整个博客可以存储在一个小体积中，并且只需一次文件复制即可在主机之间迁移。
为什么要在 Hostinger 上运行 WriteFreely
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。