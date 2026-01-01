WriteFreely 是一个简洁、极简的发布平台，专为写作而设计。文章以纯 Markdown 编写，编辑器不会干扰您的创作，公共阅读体验则去除了评论、广告和跟踪器——只留下文字本身。内置的 ActivityPub 支持让 Fediverse 中的关注者可以直接从 Mastodon 和其他联邦服务订阅您的博客。

在您的 VPS 上自托管 WriteFreely 可以让您的作品保留在自己的域名下，免受算法推送和平台关闭的影响。轻量级的 Go 二进制文件占用资源极少，将所有内容持久化到一个 SQLite 数据库中，并让您完全控制导出、主题和联邦设置。