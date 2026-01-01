部署 Erugo 一键安装。
自托管文件共享平台，具有用户友好的共享链接、密码保护、过期控制和自定义品牌。
为 Erugo 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Erugo 的主要功能
用户友好的分享链接
共享使用可读、易记的URL，而不是随机令牌，使链接更容易进行口头或书面沟通。
密码和有效期控制
使用密码保护任何共享，设置最大下载次数，或安排自动过期，以便文件不会无限期地保持可访问状态。
撤销共享上传
生成一个仅限上传的邀请链接，以便访客可以直接向您的服务器提交文件，而无需帐户或访问管理面板。
电子邮件通知
当共享文件被下载或访客完成反向共享上传时，您将收到提醒，无需手动检查。
自定义品牌和主题
定制徽标、背景和颜色主题，使文件共享界面与您的组织或个人品牌相匹配。
为什么要在 Hostinger 上运行 Erugo
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。