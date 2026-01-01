Erugo 是一个基于 Laravel 和 Vue.js 构建的自托管文件共享平台，让您无需依赖云存储服务即可安全地发送和接收文件。共享使用人性化的 URL 而非随机令牌，每次传输都可以通过密码保护，限制下载次数，或在达到日期或时间阈值后自动过期。

与基于订阅的云服务不同，Erugo 将所有文件存储在您自己的 VPS 上，不受定价层级的存储限制。反向共享功能允许访客通过一次性邀请链接直接将文件上传到您的服务器，可自定义的品牌使界面与您的组织或个人域名相匹配。