Dependency-Track 是一个 OWASP 旗舰项目，它为安全和工程团队提供软件供应链风险的持续可见性。它以 CycloneDX 格式摄取软件物料清单 (SBOM) 文档，并根据权威漏洞源（包括国家漏洞数据库、GitHub 咨询、OSS Index 和 VulnDB）分析每个组件——因此，单个 CVE 披露会立即出现在所有使用受影响库的项目中。

自托管 Dependency-Track 可将您的专有应用程序的 SBOM 和漏洞发现完全保留在您的基础设施内，这对于那些在供应链遥测数据存储位置方面受到法规或合同限制的组织来说至关重要。基于 PostgreSQL 的部署保留了每个版本中组件清单和策略决策的完整审计跟踪。