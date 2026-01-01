一键安装部署 Dependency-Track。
开源组件分析平台，持续监控软件物料清单中的漏洞、过时组件和许可证风险。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Dependency-Track 构建什么
Dependency-Track 是一个 OWASP 旗舰项目，它为安全和工程团队提供软件供应链风险的持续可见性。它以 CycloneDX 格式摄取软件物料清单 (SBOM) 文档，并根据权威漏洞源（包括国家漏洞数据库、GitHub 咨询、OSS Index 和 VulnDB）分析每个组件——因此，单个 CVE 披露会立即出现在所有使用受影响库的项目中。
自托管 Dependency-Track 可将您的专有应用程序的 SBOM 和漏洞发现完全保留在您的基础设施内，这对于那些在供应链遥测数据存储位置方面受到法规或合同限制的组织来说至关重要。基于 PostgreSQL 的部署保留了每个版本中组件清单和策略决策的完整审计跟踪。
Dependency-Track 的主要功能
SBOM 摄入
直接从 CI/CD 流水线、构建工具和 SCA 扫描器接收 CycloneDX 物料清单 — 无需在应用程序主机上安装代理。
多源漏洞情报
将每个组件与NVD、GitHub Advisories、OSS Index和VulnDB关联起来，以便新披露的CVE立即在所有受影响的项目中浮现。
策略引擎
定义并执行关于漏洞严重性、许可证家族和组件年龄的策略，并在项目违反组织标准时使CI构建失败。
许可证合规性
识别依赖图中的所有许可证，并在发布到版本之前标记不兼容或受限的许可证。
EPSS 和漏洞利用上下文
优先处理使用漏洞利用预测评分系统和已知被利用指标的发现，将修复工作重点放在最有可能被攻击的漏洞上。
REST API 和 Webhooks
完整的 REST API 和出站通知到 Slack、Microsoft Teams、Jira 和 Webhook，让您将发现结果整合到现有的工单和警报工作流程中。
为什么要在 Hostinger 上运行 Dependency-Track
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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