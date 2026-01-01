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AMD EPYC 处理器
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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Joomla 构建什么

Joomla 是一个成熟的开源内容管理系统，拥有超过 1 亿次下载量，为个人博客、社区门户、企业应用和政府网站等提供支持。其先进的用户管理功能、内置支持 75 种以上语言的多语言功能以及数千个扩展，使其成为最灵活的 CMS 平台之一。

在您自己的 VPS 上自托管 Joomla，为您提供专用资源、完整的 PHP 和 MySQL 配置控制权，并且没有共享主机限制 — 因此您的网站可以随着受众的增长而扩展，而不会出现不可预测的性能问题或按访客收费的情况。

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Joomla 的主要功能

内置多语言

以原生方式管理超过75种语言的内容 — 无需第三方插件，使其成为国际企业和组织的理想选择。

高级访问控制

定义具有多个用户组和访问级别的精细权限，让您精确控制谁可以创建、编辑或发布内容。

数千个扩展

通过 Joomla 扩展目录中的模板、组件、模块和插件来扩展 Joomla，以添加您的网站所需的任何功能。

内置SEO工具

开箱即用，生成友好的URL、元描述和站点地图，无需额外插件即可提高搜索引擎排名。

内容版本控制

跟踪文章的每一次更改，并回滚到任何以前的版本，保护您的内容免受意外编辑或不必要的修订。

为什么要在 Hostinger 上运行 Joomla

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预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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值得信赖的 Docker VPS 主机

Gad Iradufasha
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我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

Omkar
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

Herriman
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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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