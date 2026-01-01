Marreta 是一个自托管的网页代理，它抓取并处理网页，以提供剥离了跟踪Cookie、广告和访问障碍的干净、可读版本。它规范化URL，移除HTML输出中的干扰信息，并在本地缓存结果，这样重复读取时可以即时返回。自定义的域规则允许您微调特定网站的清理和渲染方式。

在您自己的VPS上运行Marreta意味着所有处理都在您控制的基础设施上进行——没有第三方阅读服务会收到您的浏览历史。结果是一个私密、快速且独立的替代方案，替代基于云的阅读代理，没有使用限制，也没有数据离开您的服务器。