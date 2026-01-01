Marreta最高立减 70%

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自托管的网页内容代理，用于检索和清理文章，以实现无干扰、无跟踪的阅读。

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快速访问容器日志
一键更新
AMD EPYC 处理器
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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Marreta 构建什么

Marreta 是一个自托管的网页代理，它抓取并处理网页，以提供剥离了跟踪Cookie、广告和访问障碍的干净、可读版本。它规范化URL，移除HTML输出中的干扰信息，并在本地缓存结果，这样重复读取时可以即时返回。自定义的域规则允许您微调特定网站的清理和渲染方式。

在您自己的VPS上运行Marreta意味着所有处理都在您控制的基础设施上进行——没有第三方阅读服务会收到您的浏览历史。结果是一个私密、快速且独立的替代方案，替代基于云的阅读代理，没有使用限制，也没有数据离开您的服务器。

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你可以用 {name} 构建什么

Marreta 的主要功能

URL清理和规范化

在抓取之前，从URL中剥离跟踪参数、重定向和查询噪音，每次都生成干净的规范链接。

无Cookie内容获取

检索不带cookie或识别标头的页面，绕过cookie同意弹窗以及基于cookie的访问门槛。

HTML 优化

移除广告、脚本、弹窗和非内容元素，以提供一个干净、快速加载的页面版本。

智能缓存

在本地缓存已处理的页面，以便重复访问时立即返回，无需重新获取或重新处理源页面。

按域自定义规则

应用针对特定站点的CSS移除、JavaScript注入以及自定义标头或Cookie规则，以微调任何域的输出。

JSON API 访问

每个处理过的URL也可作为JSON API响应提供，使Marreta易于集成到自动化工作流程中。

为什么要在 Hostinger 上运行 Marreta

一键启动

预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

一键启动

值得信赖的安全保障

利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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值得信赖的 Docker VPS 主机

Gad Iradufasha
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我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

Omkar
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

Herriman
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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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