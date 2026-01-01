Neko 是一款自托管虚拟浏览器，它通过 WebRTC 流式传输实时浏览器会话，以便多个用户可以同时查看和控制它。它最初是为观影派对而构建的，现已发展成为一个多功能的远程浏览器平台，支持 Firefox、Chromium 和其他引擎，并具有持久的配置文件存储功能。

在您自己的 VPS 上自托管 Neko，您可以控制谁可以访问会话，保护您的家庭 IP 地址隐私，并提供所需的上传带宽，以便流畅地流式传输给每个连接的观看者，而无需依赖第三方屏幕共享服务。