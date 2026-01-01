ITFlow 是一个免费的、开源的专业服务自动化 (PSA) 平台，专为托管服务提供商 (MSP) 构建。它将 IT 文档、支持票务、账单和发票、客户管理以及基础设施监控整合到一个自托管系统中，从而消除了大多数 MSP 用于日常运营的零散独立工具堆栈。

在 VPS 上自托管 ITFlow，您的企业将完全拥有所有客户记录、凭证和财务文档，无需支付每技术人员许可费，也无需将数据存储在第三方 SaaS 供应商处。首次访问时，设置向导将引导您创建公司资料和管理员账户，然后系统才会开放供客户使用。