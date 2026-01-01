一键安装部署 ITFlow。
适用于MSP的开源PSA平台，在一个系统中涵盖IT文档、工单、计费和客户管理。
为 ITFlow 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
ITFlow 的主要功能
IT 帮助文档中心
将客户资产、凭据、域名、SSL证书和网络文档集中到一个可搜索、结构化的知识库中。
工单和帮助台
通过电子邮件转工单解析、SLA跟踪和技术人员工时记录，实现支持工单从创建到解决的全程管理。
计费和开票
生成报价、发送发票、跟踪费用，并通过内置的会计仪表板监控收入，无需单独的计费工具。
域名和 SSL 警报
自动监控客户端域名和 SSL 证书的到期日期，并在续订变得紧急之前发送警报。
客户门户
客户登录品牌自助服务门户，以查看他们的未结工单、共享文档和发票。
供应商和许可证跟踪
记录软件许可证、供应商联系人以及续订日期，并将其与所属的客户资产一并管理。
为什么要在 Hostinger 上运行 ITFlow
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。