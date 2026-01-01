Mayan EDMS 是一个免费、开源的企业级文档管理系统，它通过简洁的网页界面捕获、存储、组织和检索您组织的文档。Mayan 基于 Django 构建，在全球范围内的医疗、法律、政府和金融机构中使用，提供 OCR、全文搜索、自动化工作流、细粒度基于角色的访问控制、版本历史和元数据驱动的文档柜 — 这些功能通常在每席位成本数千美元的商业 DMS 产品中才能找到。

在您的 VPS 上自托管 Mayan EDMS 可以将每个文档、审计日志和工作流保留在您的基础设施内部，而不是通过第三方 SaaS。文档在静态时加密存储，丰富的权限系统允许您在部门、客户或合规范围之间分离可见性。