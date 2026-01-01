一键安装部署 Mayan EDMS。
开源企业文档管理，支持OCR、全文搜索、工作流、基于角色的权限和版本控制。
为 Mayan EDMS 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Mayan EDMS 构建什么
Mayan EDMS 是一个免费、开源的企业级文档管理系统，它通过简洁的网页界面捕获、存储、组织和检索您组织的文档。Mayan 基于 Django 构建，在全球范围内的医疗、法律、政府和金融机构中使用，提供 OCR、全文搜索、自动化工作流、细粒度基于角色的访问控制、版本历史和元数据驱动的文档柜 — 这些功能通常在每席位成本数千美元的商业 DMS 产品中才能找到。
在您的 VPS 上自托管 Mayan EDMS 可以将每个文档、审计日志和工作流保留在您的基础设施内部，而不是通过第三方 SaaS。文档在静态时加密存储，丰富的权限系统允许您在部门、客户或合规范围之间分离可见性。
Mayan EDMS 的主要功能
OCR 和 全文搜索
内置OCR从扫描的PDF和图像中提取文本，为整个文档库中的即时全文搜索建立索引。
自动化工作流
定义带有条件路由、并行审查以及在文档状态转换时触发操作的多步骤审批工作流。
基于角色的权限
文档、文件柜和元数据类型级别的精细访问控制，让您可以根据部门、客户或合规范围来区分可见性。
文件柜和元数据
将文档组织到分层的文件柜中，利用自定义元数据字段、智能归档规则和基于标签的筛选，实现快速检索。
版本历史记录和审计日志
每次上传、编辑、评论和查看都经过版本控制和审计，提供完整的监管链，以满足合规性和法规要求。
REST API 和集成
全面的 REST API 和 Webhook 系统使得将 Mayan 与现有 CRM、ERP 和电子签名平台集成变得简单。
为什么要在 Hostinger 上运行 Mayan EDMS
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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