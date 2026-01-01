部署 Movary 一键安装。
自托管的电影观看历史记录追踪器，支持 Plex、Jellyfin、Emby 和 Trakt 记录以及丰富的统计数据。
为 Movary 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Movary 构建什么
Movary 是一款免费、开源的 Web 应用程序，专为希望完全掌控自己观影历史的电影爱好者而打造。它从 The Movie Database 和 IMDb 获取元数据，记录每次播放的时间戳和评分，并深入分析塑造您品味的演员、导演、类型、语言和年代等方面的统计数据。
在 VPS 上自托管 Movary 可以让您的观影历史保持私密和便携，支持从 Trakt、Letterboxd 和 Netflix 导入数据，并能从 Plex、Jellyfin、Emby 和 Kodi 自动记录播放。与商业追踪器不同，它没有广告定向，不按用户收费，您的观影数据也永远不会离开您的服务器。
Movary 的主要功能
Plex 和 Jellyfin 播放记录
自动记录在 Plex、Jellyfin、Emby 或 Kodi 中观看的每部电影，无需手动标记播放。
详细观看统计
查看您最喜爱的演员、导演、类型、语言和年代，通过图表可视化您的品味如何随时间演变。
Trakt 和 Letterboxd 导入
在第一天导入来自 Trakt、Letterboxd 或 Netflix 的现有观看历史记录，无需从头开始。
评分和个人笔记
为每部电影打分并添加个人笔记，以重塑你已看过的电影的印象。
可安装的网络应用
将 Movary 作为渐进式网络应用安装到手机和桌面设备上，无需应用商店即可获得原生应用般的体验。
多用户支持
与朋友或家人共享一个服务器，同时保持每个配置文件（拥有自己的观看列表、评分和统计数据）完全隔离。
为什么要在 Hostinger 上运行 Movary
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
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