Movary 是一款免费、开源的 Web 应用程序，专为希望完全掌控自己观影历史的电影爱好者而打造。它从 The Movie Database 和 IMDb 获取元数据，记录每次播放的时间戳和评分，并深入分析塑造您品味的演员、导演、类型、语言和年代等方面的统计数据。

在 VPS 上自托管 Movary 可以让您的观影历史保持私密和便携，支持从 Trakt、Letterboxd 和 Netflix 导入数据，并能从 Plex、Jellyfin、Emby 和 Kodi 自动记录播放。与商业追踪器不同，它没有广告定向，不按用户收费，您的观影数据也永远不会离开您的服务器。