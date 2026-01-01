Starbase 80 是一个极简、闪电般快速的 Docker 环境服务器起始页。它从一个简单的 JSON 配置文件渲染一个完全静态的 HTML 主页，浏览器中零 JavaScript——页面即时加载，没有框架开销。通过控制标题、徽标、背景颜色、深色模式和链接行为的环境变量来自定义外观。

与集成度高的仪表板不同，Starbase 80 不需要 API 令牌，不需要对容器进行网络访问，也不需要持续维护——只需一个包含您的链接和图标的 JSON 文件。它开箱即用地支持 Dashboard Icons、Material Design icons 和 selfh.st icons，使得为任何自托管设置构建一个精致、品牌化的主页变得轻而易举。