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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Starbase 80 构建什么

Starbase 80 是一个极简、闪电般快速的 Docker 环境服务器起始页。它从一个简单的 JSON 配置文件渲染一个完全静态的 HTML 主页，浏览器中零 JavaScript——页面即时加载，没有框架开销。通过控制标题、徽标、背景颜色、深色模式和链接行为的环境变量来自定义外观。

与集成度高的仪表板不同，Starbase 80 不需要 API 令牌，不需要对容器进行网络访问，也不需要持续维护——只需一个包含您的链接和图标的 JSON 文件。它开箱即用地支持 Dashboard Icons、Material Design icons 和 selfh.st icons，使得为任何自托管设置构建一个精致、品牌化的主页变得轻而易举。

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你可以用 {name} 构建什么

Starbase 80 的主要功能

即时页面加载

星际基地80发出纯静态HTML，不含客户端JavaScript，因此您的主页无论服务器负载如何，都能在几毫秒内加载。

JSON 驱动的配置

在一个config.json文件中定义您的所有服务、类别、图标和链接 — 无需数据库，无需UI编辑器，无需迁移。

强大的图标支持

使用 Dashboard Icons、Material Design icons 或 selfh.st icons 按名称，或从绑定挂载的文件夹提供您自己的图像文件。

内置深色模式

自动识别操作系统的深色模式，具有可配置的背景颜色，适用于浅色和深色主题，可使用 Tailwind 颜色值或十六进制代码。

无容器访问

无需Docker套接字，也无需API集成——Starbase 80是一个纯粹的链接启动器，无法读取您正在运行的容器。

为什么要在 Hostinger 上运行 Starbase 80

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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