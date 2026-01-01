一键部署 Starbase 80。
一个轻量、快速的服务器主页，用于组织指向您的自托管容器和服务的链接。
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你可以用 Starbase 80 构建什么
Starbase 80 是一个极简、闪电般快速的 Docker 环境服务器起始页。它从一个简单的 JSON 配置文件渲染一个完全静态的 HTML 主页，浏览器中零 JavaScript——页面即时加载，没有框架开销。通过控制标题、徽标、背景颜色、深色模式和链接行为的环境变量来自定义外观。
与集成度高的仪表板不同，Starbase 80 不需要 API 令牌，不需要对容器进行网络访问，也不需要持续维护——只需一个包含您的链接和图标的 JSON 文件。它开箱即用地支持 Dashboard Icons、Material Design icons 和 selfh.st icons，使得为任何自托管设置构建一个精致、品牌化的主页变得轻而易举。
Starbase 80 的主要功能
即时页面加载
星际基地80发出纯静态HTML，不含客户端JavaScript，因此您的主页无论服务器负载如何，都能在几毫秒内加载。
JSON 驱动的配置
在一个config.json文件中定义您的所有服务、类别、图标和链接 — 无需数据库，无需UI编辑器，无需迁移。
强大的图标支持
使用 Dashboard Icons、Material Design icons 或 selfh.st icons 按名称，或从绑定挂载的文件夹提供您自己的图像文件。
内置深色模式
自动识别操作系统的深色模式，具有可配置的背景颜色，适用于浅色和深色主题，可使用 Tailwind 颜色值或十六进制代码。
无容器访问
无需Docker套接字，也无需API集成——Starbase 80是一个纯粹的链接启动器，无法读取您正在运行的容器。
为什么要在 Hostinger 上运行 Starbase 80
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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