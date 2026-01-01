PsiTransfer 是一个轻量级的开源文件传输服务，用于通过有时效的下载链接共享文件 — 发送方或接收方均无需账户。文件被组织到上传桶中，具有可配置的保留期限，从一次性下载到8周过期。每个桶都可以选择使用AES加密进行密码保护，接收方无需安装任何东西即可将所有内容下载为单个zip或tar.gz存档。

在您的VPS上自托管PsiTransfer可确保文件传输的私密性：不受云服务施加的大小限制，没有文件元数据发送给第三方，并完全控制保留策略和存储。可选的管理面板允许您从一个受保护的页面监控活动上传并管理存储。