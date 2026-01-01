TensorZero是一个开源的LLMOps平台，它结合了高性能的Rust网关，内置可观测性、评估和优化工作流。与将代理、跟踪器和微调管道拼凑在一起的多工具堆栈不同，TensorZero将每一次推理、反馈信号和优化运行都视为一个反馈循环的一部分——将生产流量转化为改进您的提示、模型和路由决策的数据集。

在您自己的VPS上自托管TensorZero，可以将提示、跟踪和反馈数据保留在您控制的基础设施中，并且没有按次调用的附加费或可观测性令牌配额。随附的ClickHouse存储可以扩展到数百万次推理，而网关则通过一个OpenAI兼容的API代理OpenAI、Anthropic、Google、AWS Bedrock和数十个其他提供商。