一键安装部署 Hermes WebUI
全栈 Hermes 部署，将 Hermes AI 代理与快速的自托管网页聊天用户界面配对。
为 Hermes WebUI 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Hermes WebUI 构建什么
Hermes WebUI 是一个轻量级的开源网络应用程序，它将 Hermes AI 代理（一个来自 Nous Research 的自我改进、始终在线的代理）带入您的浏览器，并提供近乎 1:1 的 CLI 对等性。此模板将 WebUI 与上游 Hermes 代理网关捆绑在一起，因此一次部署即可为您提供浏览器聊天界面和为其提供支持的长期运行代理。
在您自己的 VPS 上自托管 Hermes WebUI 可以将您的对话、代理内存、技能和提供商 API 密钥保留在您控制的基础设施上。您可以选择模型提供商，保留会话，并从桌面或移动设备安全地访问代理，而无需通过第三方 SaaS 发送数据。
Hermes WebUI 的主要功能
捆绑代理 + WebUI
交付上游的Hermes Agent网关和WebUI，以及一个共享状态卷，以便会话、技能和内存能在重启后继续存在，并被两个界面复用。
全面 CLI 对等
您可以在Hermes终端中进行的所有操作——聊天、工具、日程安排、记忆、技能——都可以通过同一个Web界面访问。
三面板工作区布局
左侧是会话和导航，中间是聊天，右侧是带有内联预览的实时工作区文件浏览器。
流式传输与工具卡片
服务器发送的令牌流、内联工具调用卡片、Mermaid 图表、语法高亮，以及内置在撰写器页脚中的上下文使用环。
移动优先 PWA
响应式移动布局，带有汉堡菜单和触摸控制 — 将其安装到您的主屏幕并通过手机操作 Hermes。
提供者无关模型
在部署时插入 OpenAI、Anthropic、Google 或 OpenRouter 密钥，并通过 UI 中的动态下拉菜单切换模型。
为什么要在 Hostinger 上运行 Hermes WebUI
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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