Hermes WebUI 是一个轻量级的开源网络应用程序，它将 Hermes AI 代理（一个来自 Nous Research 的自我改进、始终在线的代理）带入您的浏览器，并提供近乎 1:1 的 CLI 对等性。此模板将 WebUI 与上游 Hermes 代理网关捆绑在一起，因此一次部署即可为您提供浏览器聊天界面和为其提供支持的长期运行代理。

在您自己的 VPS 上自托管 Hermes WebUI 可以将您的对话、代理内存、技能和提供商 API 密钥保留在您控制的基础设施上。您可以选择模型提供商，保留会话，并从桌面或移动设备安全地访问代理，而无需通过第三方 SaaS 发送数据。