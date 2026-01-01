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开源的个人和家庭支出追踪器，用于监控消费习惯和管理家庭预算。

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快速访问容器日志
一键更新
AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
1 Gbps 网络速度
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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Expensave 构建什么

Expensave 是一款开源的费用跟踪应用程序，专为希望完全掌控其财务数据的个人和家庭而设计。通过共享费用日历、银行对账单导入和消费习惯报告，它将原始交易数据转化为可操作的洞察，帮助您了解资金去向。

在您自己的 VPS 上自托管 Expensave 可将敏感财务数据保留在第三方商业服务器之外，消除经常性订阅费用，并让每个家庭成员无需共享凭据即可访问——同时自动备份可保护多年的消费历史记录。

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你可以用 {name} 构建什么

Expensave 的主要功能

共享费用日历

多个用户可以共同编辑同一个日历，让家庭和室友轻松保持家庭预算透明。

银行对账单导入

从金融机构导入对账单，自动填充交易，减少手动输入，并确保完整的支出记录。

消费习惯报告

视觉分析按类别分解收入和支出，随着时间的推移揭示模式，帮助您做出更明智的预算决策。

渐进式 Web 应用

移动响应式 PWA 让您随时随地从任何设备即时记录支出，这样您就不会错过任何一笔移动交易。

隐私优先设计

所有财务数据都保留在您自己的服务器上 — 没有第三方分析，没有订阅费，也没有商业平台关闭的风险。

为什么要在 Hostinger 上运行 Expensave

一键启动

预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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值得信赖的安全保障

利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

Noel
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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

Omkar
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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