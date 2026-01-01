部署 Expensave 一键安装。
开源的个人和家庭支出追踪器，用于监控消费习惯和管理家庭预算。
为 Expensave 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Expensave 的主要功能
共享费用日历
多个用户可以共同编辑同一个日历，让家庭和室友轻松保持家庭预算透明。
银行对账单导入
从金融机构导入对账单，自动填充交易，减少手动输入，并确保完整的支出记录。
消费习惯报告
视觉分析按类别分解收入和支出，随着时间的推移揭示模式，帮助您做出更明智的预算决策。
渐进式 Web 应用
移动响应式 PWA 让您随时随地从任何设备即时记录支出，这样您就不会错过任何一笔移动交易。
隐私优先设计
所有财务数据都保留在您自己的服务器上 — 没有第三方分析，没有订阅费，也没有商业平台关闭的风险。
为什么要在 Hostinger 上运行 Expensave
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。