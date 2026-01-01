Expensave 是一款开源的费用跟踪应用程序，专为希望完全掌控其财务数据的个人和家庭而设计。通过共享费用日历、银行对账单导入和消费习惯报告，它将原始交易数据转化为可操作的洞察，帮助您了解资金去向。

在您自己的 VPS 上自托管 Expensave 可将敏感财务数据保留在第三方商业服务器之外，消除经常性订阅费用，并让每个家庭成员无需共享凭据即可访问——同时自动备份可保护多年的消费历史记录。