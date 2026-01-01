一键安装部署 Duplicati。
开源备份客户端，通过简单的网页界面，将加密的增量备份存储到云存储和远程服务器。
为 Duplicati 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Duplicati 构建什么
Duplicati 是一个免费的开源备份客户端，它使用 AES-256 加密数据，然后将增量、去重和压缩的备份发送到 20 多个存储后端 — 包括 Amazon S3、Google Drive、Microsoft OneDrive、Backblaze B2 以及 SFTP 和 WebDAV 等标准协议。由于所有数据都在客户端加密，即使存储在第三方云服务上，您的数据也能保持私密。
简洁的网页界面让配置备份任务、设置保留策略、验证备份完整性和监控计划运行变得简单直观。块级去重和压缩即使对于大型数据集也能保持较低的存储成本。在 VPS 上自托管 Duplicati 为您提供了一个可靠、始终在线的备份引擎，它可以持续运行计划任务，而无需依赖个人电脑开机。
Duplicati 的主要功能
AES-256 客户端加密
在数据离开您的服务器之前对其进行加密，因此第三方云存储上的备份将保持完全私密。
20多个存储后端
支持 Amazon S3、Google Drive、OneDrive、Backblaze B2、Dropbox、SFTP、WebDAV 以及更多目的地，所有这些都可通过单一界面进行管理。
增量和去重
首次备份运行后，仅上传更改的块，大幅减少后续作业的存储使用量和上传带宽。
灵活排班
配置自动化备份窗口，并设置保留策略，以自动使旧的恢复点过期，从而管理存储成本。
备份验证
通过定期恢复和比较数据来测试备份完整性，从而在静默损坏演变为恢复问题之前发现它。
为什么要在 Hostinger 上运行 Duplicati
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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