Duplicati 是一个免费的开源备份客户端，它使用 AES-256 加密数据，然后将增量、去重和压缩的备份发送到 20 多个存储后端 — 包括 Amazon S3、Google Drive、Microsoft OneDrive、Backblaze B2 以及 SFTP 和 WebDAV 等标准协议。由于所有数据都在客户端加密，即使存储在第三方云服务上，您的数据也能保持私密。

简洁的网页界面让配置备份任务、设置保留策略、验证备份完整性和监控计划运行变得简单直观。块级去重和压缩即使对于大型数据集也能保持较低的存储成本。在 VPS 上自托管 Duplicati 为您提供了一个可靠、始终在线的备份引擎，它可以持续运行计划任务，而无需依赖个人电脑开机。