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AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
1 Gbps 网络速度
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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Logto 构建什么

Logto 是一个现代化的身份和访问管理平台，为 Web、移动和 API 应用程序提供完整的身份验证基础设施。它开箱即用地实现了 OAuth 2.0、OpenID Connect 和 SAML，并提供预构建的登录 UI 组件、社交登录集成、MFA 和基于角色的访问控制——因此团队无需从头开始构建即可添加生产级身份验证。

在您的 VPS 上自托管 Logto 让您以固定成本拥有无限用户，对凭据和会话数据拥有完全的数据主权，并灵活满足第三方身份验证服务无法满足的数据驻留或合规性要求。

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你可以用 {name} 构建什么

Logto 的主要功能

OAuth 2.0 和 OIDC

行业标准协议，用于保护应用程序和API，无需编写自定义身份验证逻辑。

社交登录集成

只需极少的配置，即可将 Google、GitHub、Microsoft 和数十个其他社交提供商添加到任何应用程序。

多因素身份验证

使用TOTP、短信和电子邮件OTP多因素认证以及无密码登录流程保护账户。

基于角色的访问控制

定义角色、权限和范围，以精确控制每个用户或应用程序可以访问的内容。

组织管理

支持具有内置组织和团队结构的多租户SaaS应用程序，并支持每个组织的SSO。

为什么要在 Hostinger 上运行 Logto

一键启动

预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

一键启动

值得信赖的安全保障

利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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