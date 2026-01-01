Logto 是一个现代化的身份和访问管理平台，为 Web、移动和 API 应用程序提供完整的身份验证基础设施。它开箱即用地实现了 OAuth 2.0、OpenID Connect 和 SAML，并提供预构建的登录 UI 组件、社交登录集成、MFA 和基于角色的访问控制——因此团队无需从头开始构建即可添加生产级身份验证。

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