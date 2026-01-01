Bionic GPT 是一个开源的本地部署 ChatGPT 替代方案，专为需要生成式 AI 但又需严格保密数据的组织设计。它围绕高性能 Rust 内核构建，将熟悉的 ChatGPT 风格界面与企业级功能相结合，例如团队工作区、基于角色的访问控制、审计跟踪以及适用于任何文档格式的代理式检索增强生成 (RAG) 管道。

在您的 VPS 上自托管 Bionic GPT 可将提示、聊天历史、嵌入和上传的文档保留在您控制的基础设施内，无需按席位付费，也无需与第三方共享数据。该平台可连接到任何与 OpenAI 兼容的模型（无论是本地 Ollama 实例还是远程提供商），并包含带有 pgvector 的 PostgreSQL，用于语义搜索，以及一个专用的 RAG 引擎，用于文档摄取和嵌入生成。