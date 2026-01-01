Bionic GPT最高立减 70%

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适用于企业的本地部署自托管 ChatGPT 替代方案，具备团队聊天、RAG 驱动的助手以及基于角色的访问控制。

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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Bionic GPT 构建什么

Bionic GPT 是一个开源的本地部署 ChatGPT 替代方案，专为需要生成式 AI 但又需严格保密数据的组织设计。它围绕高性能 Rust 内核构建，将熟悉的 ChatGPT 风格界面与企业级功能相结合，例如团队工作区、基于角色的访问控制、审计跟踪以及适用于任何文档格式的代理式检索增强生成 (RAG) 管道。

在您的 VPS 上自托管 Bionic GPT 可将提示、聊天历史、嵌入和上传的文档保留在您控制的基础设施内，无需按席位付费，也无需与第三方共享数据。该平台可连接到任何与 OpenAI 兼容的模型（无论是本地 Ollama 实例还是远程提供商），并包含带有 pgvector 的 PostgreSQL，用于语义搜索，以及一个专用的 RAG 引擎，用于文档摄取和嵌入生成。

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你可以用 {name} 构建什么

Bionic GPT 的主要功能

熟悉的聊天体验

精心设计的ChatGPT风格界面，带有聊天历史记录和完整主题功能，让团队无需重新培训即可采用该工具，而快速的Rust用户界面则保持交互流畅。

代理式 RAG 助手

构建基于您自有文档（PDF、HTML、CSV、PPTX 等）的助手，并通过网页用户界面配置无代码分块、嵌入和系统提示。

团队和 RBAC

将用户组织到独立的团队工作区中，通过SSO中的角色管理功能访问权限，并强制执行每个角色的令牌使用限制，以公平地共享模型容量。

使用任何LLM

通过Ollama连接到本地模型，或使用与OpenAI兼容的API连接到远程提供商，并让用户无需离开对话即可在模型之间切换。

隐私设计

文档、嵌入和聊天历史记录保留在您的VPS内部，借助Postgres行级安全性以及最少的从零开始构建的容器，提供深度防御。

为什么要在 Hostinger 上运行 Bionic GPT

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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