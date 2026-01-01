Bazarr 是 Sonarr 和 Radarr 的配套应用程序，可为您的媒体库自动化整个字幕工作流程。它监控您的媒体库中的新内容，并通过 OpenSubtitles、Subscene、Addic7ed 和 Podnapisi 等 20 多个提供商，自动搜索、下载和整理您偏好语言的字幕。当有更好的字幕版本可用时，Bazarr 会自动升级它们——无需手动搜索。

在专用 VPS 上运行 Bazarr 可为其提供持续的正常运行时间和可靠的公共 IP 地址，这是实现不间断提供商访问所必需的——因为具有动态 IP 的家庭网络可能会随着时间的推移被字幕提供商阻止。结合了修复时间不匹配的字幕同步工具，并支持听障人士 SDH 字幕，Bazarr 为您的媒体库中的每一项媒体内容提供完整的字幕覆盖。