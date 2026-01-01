一键部署 Bazarr。
Sonarr 和 Radarr 的自动化字幕管理助手，可下载并升级您媒体库中的字幕。
为 Bazarr 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Bazarr 构建什么
Bazarr 是 Sonarr 和 Radarr 的配套应用程序，可为您的媒体库自动化整个字幕工作流程。它监控您的媒体库中的新内容，并通过 OpenSubtitles、Subscene、Addic7ed 和 Podnapisi 等 20 多个提供商，自动搜索、下载和整理您偏好语言的字幕。当有更好的字幕版本可用时，Bazarr 会自动升级它们——无需手动搜索。
在专用 VPS 上运行 Bazarr 可为其提供持续的正常运行时间和可靠的公共 IP 地址，这是实现不间断提供商访问所必需的——因为具有动态 IP 的家庭网络可能会随着时间的推移被字幕提供商阻止。结合了修复时间不匹配的字幕同步工具，并支持听障人士 SDH 字幕，Bazarr 为您的媒体库中的每一项媒体内容提供完整的字幕覆盖。
Bazarr 的主要功能
Sonarr 和 Radarr 集成
Bazarr 直接连接到您现有的 arr 设置，并在每部电影或剧集添加到您的媒体库时自动获取字幕。
20多家字幕提供商
同时搜索 OpenSubtitles、Subscene、Addic7ed、Podnapisi 和更多网站，以最大程度地提高找到您语言的准确字幕的机会。
自动质量升级
当有更好的字幕版本发布时，针对您媒体库中已有的内容，Bazarr 会自动替换现有文件，无需任何手动干预。
字幕同步
内置同步工具可调整字幕时间以匹配音轨，解决了即使从信誉良好的来源下载的字幕也感觉不同步的最常见原因。
听障支持
优先选择SDH或CC字幕以提高可访问性 — Bazarr可以优先处理您媒体库中所有项目的听障字幕，并支持所有提供商。
为什么要在 Hostinger 上运行 Bazarr
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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