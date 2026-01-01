OneDev 是一个全面的自托管 DevOps 平台，它将 Git 托管、CI/CD 自动化、问题跟踪、看板和软件包注册表整合到一个应用程序中。其可视化管道构建器和代码智能功能使没有深厚 DevOps 专业知识的开发人员也能轻松使用，而高级查询语言则让高级用户能够精确控制构建、问题和提交。

在您的 VPS 上自托管 OneDev 意味着无限数量的开发人员，且基础设施成本固定，并完全拥有您的源代码和构建工件。此模板包含 PostgreSQL 用于可靠的数据存储，以及 Docker 套接字访问，以便 OneDev 可以直接在您的服务器上运行 CI/CD 作业。