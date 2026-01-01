Watcharr 是一个开源的观看列表追踪器，它将电影、电视剧、动漫和视频游戏整合到一个自托管库中。它使用 Go 和 SvelteKit 构建，从 TMDB、IGDB、AniList 和 Jikan 获取元数据，因此每个条目都附带海报、演职人员和剧集详情，无需手动输入。

在您自己的 VPS 上自托管可以使您的观看历史、评分和朋友活动不依赖于 Trakt 或 MyAnimeList 等第三方服务。捆绑的用户认证、Jellyfin 和 Plex 同步以及轻量级 SQLite 存储使其适用于个人追踪者、家庭和小型社区。