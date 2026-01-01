一键安装部署 Watcharr
自托管的电影、电视剧、动漫和游戏观看列表，具有现代用户界面和内置用户账户。
为 Watcharr 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Watcharr 的主要功能
统一观看追踪
在一个库中并排追踪电影、电视剧、动漫和游戏，而不是为每种媒体使用不同的应用程序。
状态和评分
将条目标记为计划中、观看中、已完成、搁置或已放弃，并为每个标题附上个人10分评分和想法。
丰富的元数据来源
从TMDB、IGDB、AniList和Jikan拉取海报、演职人员、剧集列表和发布日期，以便您的媒体库无需手动编辑即可保持准确。
内置认证
本地用户账户，可选的 Jellyfin、Plex 和 OIDC 登录，让家庭和小型社区可以安全地共享一个实例。
活动动态和朋友
关注您实例上的其他用户，浏览他们的公开列表，并查看状态更改和新评分的实时动态。
轻量级 Go 二进制文件
单个容器内嵌SQLite，占用极少的CPU和内存，因此可以在最小的VPS套餐上轻松运行。
为什么要在 Hostinger 上运行 Watcharr
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。